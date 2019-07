Politimann bøtelagt for å ha lest dokumenter i Skofterud-saken

Langrennsløperen Vibeke Skofterud døde i en vannskuterulykke natt til søndag 29. juli i fjor.

Nå er en politiansatt bøtelagt for å ha åpnet etterforskningsdokumenter dagen før politiet gikk ut i media og fortalte at de visste når langrennsstjernen døde, og hva som skjedde.

Han var da ansatt i et annet politidistrikt enn det som etterforsket saken, og han hadde ifølge forelegget ikke tjenestemessig behov for å åpne dokumentene.

Tar saken til retten

Politibetjenten fikk en bot på 2500 kroner, men han valgte å ikke vedta boten. Han må derfor møte i tingretten i slutten av september, siktet for grovt brudd på tjenesteplikten.

– Han er uenig i forelegget. Det er et brudd på politiregisterforskriften, men vi anser ikke at det er grovt nok til å være et grovt brudd på tjenesteplikten. Derfor har vi valgt å prøve saken for retten, sier den politiansattes forsvarer Eva-Marie Stryker til NRK.

Formålet med politiregisterforskriften er blant annet å beskytte personvernet.

Juridisk rådgiver Camilla Lie i Spesialenheten for politisaker ønsker ikke å kommentere saken.

– I og med at saken skal i retten kan ikke spesialenheten kommentere innholdet i saken eller bevisførselen. Dette er ting som vil bli belyst under hovedforhandlingen, sier hun.

Politiet fikk kritikk for promille-informasjon

Skofterud var på vei fra Arendal til hytta på Tromøya da ulykken skjedde ved holmen St. Helena i Hovekilen. Hun ble 38 år gammel.

I september sendte politiet ut en pressemelding om at Skofterud var påvirket av alkohol da hun krasjet.

Dagen etter kritiserte advokat John Christian Elden politiet for å ha gått ut med disse opplysningene.

– Er dere sikre på at lekkasjer fra en konkret straffesak mot en avdød MÅ fram i offentligheten? Og er det overhodet lovlig, skrev Elden i en Twitter-melding adressert til Agder politidistrikt.

Politiadvokat Unni Guldberg i Agder-politiet svarte til VG at opplysningen ble gitt ut til pressen i samråd med Skofteruds pårørende og at det ville vært rart om politiet holdt opplysningen tilbake.