Skofteruds kjæreste: – Det siste året har vært vanskelig

Det har gått ni måneder siden den tidligere langrennsstjernen mistet livet i en vannscooter-ulykke utenfor Arendal. Onsdag ble hun hyllet med sitt eget minneløp i hjembygda Slitu i Østfold.

Der stilte Skofteruds familie og kjæreste Marit Stenshorne opp som frivillige. Til NRK forteller de om hvordan livet uten den blide 38-åringen har vært.

– Det har vært vanskelig, virkelig tøft. Men jeg er heldig som har hatt venner og familie rundt meg. De har vært en enorm støtte, sier Stenshorne til NRK.

Marit Stenshornes siste hilsen til kjæresten Vibeke Skofterud. Du trenger javascript for å se video. Marit Stenshornes siste hilsen til kjæresten Vibeke Skofterud.

– Gikk tid før vi skjønte hva som hadde skjedd

Mamma Kristin Westbye delte ut diplomer og medaljer i målområdet sammen med Stenshorne. Westbye sier at datteren hadde likt å oppleve løpet i hjembygda.

– Hun hadde syntes at det hadde vært kult! Hun elsket ting som dette. Friheten, blide mennesker, positivitet. Vibeke har betydd mer for mennesker enn vi har ant, sier hun.

Hvordan har det siste året vært for familien?

Vibekes pappa Karsten Skofterud sto for startskuddet for minneløpet. Foto: Sebastian Nordli/NRK

– Det har vært veldig opp og ned. Det gikk tid før vi egentlig skjønte hva som hadde skjedd. Men vi har så mange fine mennesker rundt oss. Og vi har et liv foran oss også, som vi må ta tak i. Jeg hadde ikke klart å si det for et halvt år siden, men jeg tenker jo det nå, sier Westbye.

Vibekes pappa Karsten Skofterud fyrte av startskuddet for løpet. Han var tydelig rørt av oppmøtet.

– Det er kjempestort at det er så mange som er her for å dele dagen med oss, sier han.

Bjørgen deltok i barneløpet

Arrangørene hadde på forhånd håpet på 300 deltakere, men onsdag formiddag var det over 900 personer som sto på startstreken.

Marit Stenshorne var flere ganger nær å ta til tårene da hun snakket om hvor stort inntrykk arrangementet gjorde på henne

– Jeg mangler ord. Dette er frivillighet på sitt aller beste og virkelig i Vibekes ånd. Alle er i aktivitet og har det gøy med å være ute. At alle skulle være med var viktig for henne. Samtidig er det en dag med mange følelser, sier hun.

Marit Bjørgen løp barneløpet på 750 meter sammen med sønnen Marius på vibeke Skofteruds hjemsted Slitu i Østfold. Foto: Sebastian Nordli/NRK

Blant dem som stilte opp i løpet onsdag, var Skofteruds gode venninne Marit Bjørgen, som deltok i barneløpet sammen med sønnen Marius. Det var forøvrig konkurransedebuten til treåringen.

– Det er fantastisk å være her og skape litt blest rundt løpet og skrive autografer. Jeg er ikke helt i løpeform enda, men Marius fikk løpt og jeg var med han rundt, smilte skidronningen etter løpet.

Også Bjørgen trekker frem at minneløpet var et arrangement i Vibekes ånd.

– Vibeke var idretten. Hun ville at folk skulle være i aktivitet og være med å konkurrere. Hun hadde nok satt utrolig stor pris på dette her. Ikke minst på hjemplassen. Hadde hun hørt at vi var samlet så mange her på Slitu, så hadde hun nok fått hakeslepp, ler hun.