Ønsker flere dopingaksjoner på treningssentrene

– Vi har etterspurt aksjoner lenge. Vi ønsker dem hjertelig velkommen. Det er bra for alle. Vi ønsker å være en profesjonell aktør som ikke driver med noe tull.

Ville uroe miljøet

Krimsjef i Fredrikstad, Rune Albertsen, sier det vil komme flere aksjoner. Foto: Ina-Kristin Lindin / NRK

Mandag kveld aksjonerte politiet mot ulike treningssentre i Fredrikstad for første gang. Målet med aksjonen var å avdekke dopingbruk. Seks personer ble pågrepet, mistenkt for bruk av dopingmidler.

– På forhånd trodde vi det kom til å bli flere. Dette var en forebyggende aksjon. Målet vårt var å gå inn og uroe miljøet. Det føler vi at vi lyktes med, sier krimsjef i Fredrikstad, Rune Albertsen.

Følges opp

Ramberg hos Spenst sier at de samarbeider godt med politiet. Spesielt er de opptatt av forebygging av dopingmisbruk blant yngre.

– Før kunne man bli ekskludert fra et senter og bare melde seg inn i et annet. Det går ikke lenger. Nå blir det sendt en bekymringsmelding og de blir fulgt opp i minimum to år. Det er for at de skal få kunnskap om en sunn livsstil, sier han.

Ramberg var en dyktig eliteseriespiller i fotball, og vet at det kun er hardt arbeid som lønner seg. Han håper at mennesker som vurderer å ta en snarvei, tenker seg nøye om.

– Det finnes ingen snarveier til suksess. De som begynner med doping risikerer å ødelegge hele livet sitt ved å innta stoffer som de ikke vet hva inneholder. De vet heller ikke hva det gjør med kroppen. Noen ganger har de eldre rett. Ungdommen skal få prøve og feile, men ikke med de stoffene det er snakk om her, sier han.

Har folk på jobb hele tiden

Atle Martinsen, eier av Family Sports Club Fredrikstad, sier at de har flere tiltak for å forhindre dopingmisbruk. Foto: Privat

Atle Martinsen, eier av Family Sports Club Fredrikstad, er også glad for at politiet følger opp. Han sier at de er svært opptatt av å jobbe forebyggende.

– Vi har tre til fem personer på jobb som følger med. Vi mener det er skummelt med ubemannede sentre, og har derfor valgt å ha flere på jobb hele tiden, sier han.

De har også strenge klesregler.

– Hos oss er det strengt forbudt med singlet. De som kommer med det her, får ikke trene. Vi har merket at en del forsvinner på grunn av det, sier han.

Blir flere aksjoner

Krimsjef Albertsen opplyser at det har skjedd en del endringer de siste årene. Før var det bare salg av dopingmidler som var ulovlig. Men i 2013 ble også bruk, besittelse og kjøp av dopingmidler forbudt. Det gjør at politiet kan arbeide annerledes.

– Det kommer til å bli flere besøk til treningssentrene fremover. Ikke bare i Fredrikstad, men i hele Østfold, lover krimsjefen.