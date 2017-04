Målet med aksjonen var å avdekke eventuell dopingbruk, ifølge krimsjef Rune Albertsen i Fredrikstad.

– Vi var på jakt etter personer som hadde brukt ulovlige dopingmidler. Vi innbrakte seks personer som er mistenkt for å ha brukt slike dopingmidler. Personer som bruker slike dopingmidler over tid får en del karakteristiske trekk på kroppen. Det er bakgrunnen for våre undersøkelser mot disse personene, sier han til NRK.

Fire av de pågrepne har i avhør erkjent å ha brukt ulovlige dopingmidler, mens de to siste nekter for forholdet.

Gjorde flere beslag

Politiet har sikret seg nødvendige prøver av alle de seks mistenkte. Prøvene er sendt til analyse.

– Da vil det også vise seg om de to siste har benyttet ulovlige midler, sier Albertsen.

Det ble også beslaglagt både dopingmidler og narkotika hjemme hos flere av dem som ble innbrakt.

– Beslagene ble gjort både hjemme hos dem og på andre adresser tilknyttet personene som er innbrakt.

Mange unge

Den store aksjonen er et samarbeid mellom politiet og treningssentrene. Samarbeidet har vart i flere år.

– Utgangspunktet vårt er å forebygge bruk av ulovlige dopingmidler. Vi har spesielt fokus på de yngste. Det er dessverre en del bruk av dopingmidler på treningssentrene i Fredrikstad, men det som bekymrer oss mest er at mange av brukerne er forholdsvis unge, sier Albertsen.

BEKYMRET: Krimsjef Rune Albertsen i Fredrikstad ser en trend med at flere ungdommer bruker ulovlige dopingmidler i forbindelse med trening. Foto: Bjørn Ruud / NRK

Ifølge krimsjefen ser politiet oftere at det er ungdom som bruker forskjellige preparater.

– Det kan se ut som at terskelen for bruk av ulovlige dopingmidler har blitt lavere. Personer som tidligere ikke har brukt ulovlige midler er nå villige til å gjøre det. Det er svært bekymringsfullt, sier han.

Albertsen sier samtidig at politiet ser en klar sammenheng mellom personer som bruker ulovlige dopingmidler og personer som begår vold.

– Det mener vi er vel bevist at det er en klar sammenheng der. Dessuten fører bruk av disse midlene til ganske store påkjenninger på kroppen til disse personene.