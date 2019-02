Nynazist-demonstrant om våpenbeslag: – Ikke funksjonelle

– Jeg har samlet på militæreffekter lenge. Det har hendt det har fulgt med noe ammunisjon. Det får jeg svi for nå, sier mannen i 30-årene til NRK.

Sommeren 2017 ransaket politiet leiligheten til et samboerpar i Østfold. Begge var sentrale medlemmer i den nynazistiske gruppen «Den nordiske motstandsbevegelsen». Hos dem fant politiet betydelige mengder ammunisjon og flere våpen.

Nå har politiet sluttført siktelsen mot mannen og oversendt saken til retten.

Fant maskinpistol

I siktelsen lister politiet opp hva de fant. Det var ammunisjon til rifler og hagler, samt dynamitt og tennhetter.

I tillegg var det en slåsshanske, en kniv, to elektrosjokkvåpen, en slaktemaske og snublebluss.

Mannen er dessuten siktet for å ha oppbevart flere plomberte eller ubrukelige våpen, men politiet mener han hadde modifisert våpnene slik at de var blitt funksjonsdyktige eller kunne bli det ved mindre reparasjoner.

Politiet mener mannen blant annet fjernet plomberingen på en maskinpistol av typen PPSh-41. Han skal også ha fikset på en hagle av typen Mossberg kaliber 12.

Saken skal etter planen gå som en tilståelsessak.

Til NRK innrømmer han å ha oppbevart våpnene politiet fant hos ham, men mener det var «softgun, luftgevær og sånn». Han sier han ikke har skrudd på våpnene slik at de kunne brukes.

– Maskinpistolen var et plombert våpen jeg kjøpte lovlig. Den var boltet fast på veggen. Våpnene var ikke funksjonelle, sier han.

– Ikke aktiv lenger

På tiden da politiet fant våpnene, var mannen aktivt med i «Den nordiske motstandsbevegelsen». Våren 2017 var han blant annet med på en 1. mai-marsj i den svenske byen Falun, og han var også med på demonstrasjonen i Kristiansand i juli 2017 – tre uker etter at politiet fant våpnene hjemme hos ham.

Mannen sier i dag at både han og kjæresten er ute av bevegelsen.

– Jeg gikk ut like etter at dette skjedde. Det er fortid, sier han.

– Ble du kastet ut, eller trakk du deg?

– Det svarer jeg ikke på.

Han sier imidlertid at bruddet har vært uproblematisk.

– Det er bare å slutte, det får ingen konsekvenser. Hvem som helst kan bli med og hvem som helst kan slutte. Det er ikke annerledes enn et fotballag, sier han.

Samboerens sak henlagt

Filter Nyheter har tidligere skrevet om våpenbeslaget hjemme hos mannen. De skrev også at han tidligere er tatt med ulovlige våpen og dømt for dette.

Mannen sier han er glad for at saken nå skal avgjøres etter at han har ventet halvannet år på en avklaring.

Siktelsen mot mannens samboer er henlagt.