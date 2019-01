Gikk nazimarsj i juli – valgt til leder i FpU i oktober

Høsten 2018 jobbet en liten gruppe ungdom aktivt for å blåse liv i et lokallag til Fremskrittspartiets Ungdom (FpU) på Østlandet. Lokallaget risikerte å bli lagt ned om ingen stilte opp.

Under årsmøtet i midten av oktober dukket det opp en 20 år gammel mann. Han tilbød seg å ta over ledervervet – og ble valgt samme kveld.

Nå viser det seg at han har bakgrunn fra den nazistiske organisasjonen Den nordiske motstandsbevegelsen, som de senere årene har blitt kjent for sine ekstreme holdninger. Selv kaller de seg nasjonalsosialister.

Delte ut flyveblader

Motstandsbevegelsen vil stoppe det de kaller masseinnvandringen til Norden og kaste ut dem som ikke er av «den nordiske rasen».

På NRKs bilder fra en demonstrasjon 1. mai 2018 i den svenske byen Ludvika er den da 19 år gamle mannen fanebærer. Han er iført uniform – en hvit skjorte med sort slips som er puttet inn mellom skjorteknappene på brystet.

På andre bilder bærer han organisasjonens symbol i et halskjede.

Etter det NRK kjenner til var han svært aktiv, særlig på våren og sommeren i 2018. Han delte ut løpesedler i flere byer på Østlandet, og så sent som i juli deltok han offentlig i marsjer som Den nordiske motstandsbevegelsen holdt.

Mannen sier til NRK at han etter dette brøt med organisasjonen.

– Jeg var ung og naiv og har valgt å ikke være med mer. Jeg tar det på min kappe over ting jeg helst skulle vært foruten, men man får ikke gjort noe med fortiden, sier han.

Politiets sikkerhetstjeneste ønsker ikke å kommentere den konkrete saken.

– Men generelt ser vi positivt på at personer forlater ekstreme organisasjoner og blir aktive i legitime politiske partier, sier seniorrådgiver Martin Bernsen i PST.

– Ikke slike holdninger nå

Det er først den siste uka at ledelsen i Viken FpU har blitt klar over at mannen var svært aktiv i Motstandsbevegelsen kort tid før han fikk ledervervet.

Viken-formann Thomas Klingen tror det dreier seg om en ung mann som tidligere har tatt dumme valg.

– Vi har vært i løpende dialog med ham for å finne ut av om han støtter slike holdninger nå. Det sier han at han ikke gjør. Han angrer på det han har gjort, og det er noe vi tror ham på, sier Klingen.

Onsdag diskuterte Viken FpU saken på et styremøte.

– Det er viktig å ta vare på ham som person. Men i dialog med fylkesstyret har han kommet fram til at han ikke ønsker å være leder i lokallaget nå, sier Klingen.

– Vil han fortsatt være aktiv i lokallaget?

– Det har han ikke sagt noe om. Men han har sagt at han ikke stiller til gjenvalg som formann, sier Klingen.

Også mannen selv sier til NRK at han er innstilt på å gå ut av ledervervet i FpU.

– Det var kanskje litt galt av meg å si ja til å bli leder. Jeg ville ikke noe annet enn godt for FpU. Det blir nytt årsmøte 31. januar, og jeg sitter som leder frem til da, sier mannen.

Tviler på infiltrasjon

I Sverige har Den nordiske motstandsbevegelsen tidligere hatt representanter i to små kommunestyrer. Disse kuppet plasser ved at en håndfull velgere skrev opp navnene deres på Sverigedemokraternas stemmeseddel på valgdagen.

Ved valget i fjor stilte nazistene til valg som eget politisk parti, uten at de kom inn noe sted.

Generalsekretær Tonje Lavik i FpU er blitt informert om saken underveis, og hun tror ikke mannen tok vervet i hennes parti for å være en slags infiltratør.

– Når de ser at vi flagger saker som er stikk i strid med det de mener, så er det vanskelig å tro at de mener det er noe å hente hos oss. Det er rart hvis det er en strategi, sier hun.

De neste ukene skal flere av lokallagene ha valg. Lavik sier at praksis er at de aller fleste som får tillitsverv i partiet vil gå gjennom en betydelig kontroll gjennom arbeidet til valgkomiteen.

– Det normale er at man jobber seg opp i organisasjonen før man blir formann. I tillegg vil også valgkomiteen intervjue og undersøke aktuelle kandidater, sier Lavik.