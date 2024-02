Nordmenn grensehandlet for 9,3 milliarder kroner i 2023

Nordmenn la igjen 9,3 milliarder kroner på dagsturer til utlandet i fjor viser nye tall fra statistikken for Grensehandel.

Det melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

Rundt 4 milliarder kroner ble brukt på mat og dagligvarer.

I overkant av 1 milliard kroner ble brukt på snus og tobakk.

Nesten 1 milliard kroner ble brukt på alkohol.

Totalt dro vi på 4,7 millioner dagsturer ut av landet for å fylle opp handlekurven.

Snus uten tobakk er en grensehandelfavoritt. Men blir du stanset på grensa venter anmeldelse og bøter.

Kan ha overestimert tidligere

Tallene fra 2023 er ikke direkte sammenlignbare med tidligere år. I fjor tok SSB i bruk en ny og mer nøyaktig metode for å kartlegge hvor mye nordmenn bruker på grensehandel.

– Det kan tyde på at vi muligens har overestimert grensehandelen i noen perioder tidligere, sier seniorrådgiver Guro Henriksen til NRK.

Nordmenn brukte helt klart mest penger på mat- og dagligvarer når de grensehandel, ifølge SSB. Foto: William Jobling / NRK

Før pandemien ble 2000 personer spurt hver fjerde måned om hvor mye de brukte på grensehandel. Nå blir 4000 personer spurt hver eneste måned.

I tillegg til at folk oppgir hvor mye de har handlet for, så blir nordmenn også spurt hva de har handlet.

– Redusere grensehandelen

Petter Haas Brubakk synes det er bra at SSB har endret metode, Han er administrerende direktør NHO Mat og Drikke.

– Nå ser vi bedre tall, fordelt på de forskjellige varekategoriene. Derfor kan vi jobbe mer målrettet med å redusere grensehandelen. Jeg tror ingen skal betvile at grensehandelen er en utfordring for norsk mat- og drikkeproduksjon, og for norsk varehandel, sier Brubakk.

Ifølge tall fra SSB handlet nordmenn for 10,4 milliarder kroner på dagsturer til utlandet i 2022.

– Det er selvfølgelig bra at grensehandelen er lavere enn det vi tidligere ha trodd. Men jeg vil fortsatt vil legge vekt på at 9,3 milliarder kroner et veldig høyt beløp, sier Brubakk.

La igjen mest penger i Strömstad

Nesten 8 milliarder kroner ble lagt igjen i Sverige i fjor. Strömstad med Nordby og Svinesund er den soleklare favorittdestinasjonen.

– Her la vi igjen nesten 5,1 milliarder kroner i fjor, og dette tilsvarte 54 prosent av all grensehandel, sier Henriksen i SSB i en pressemelding.

På andreplass følger Charlottenberg. Her la nordmenn igjen nesten 15 prosent av grensehandelen.

Østfoldingene handler mest

Nordmenn som bor nærmest grensen bruker mest penger totalt sett. Samtidig handler de for færre kroner av gangen.

– De som bor i regioner som grenser til Sverige brukte i gjennomsnitt 1761 kroner på hver grensehandelstur. Mens de som bor i regioner som ikke grenser til Sverige i gjennomsnitt brukte 2623 kroner per tur, sier Henriksen.

Østfoldingene alene sto for 23 prosent av grensehandelen. Akershus fulgte like bak med 19 prosent.

– Dette kan tyde på at de som har kort vei til grensen tar turen oftere og bruker butikker på andre siden av grensen mer som nærbutikker enn de som kommer langveis fra og som i større grad storhandler, sier seniorrådgiveren.