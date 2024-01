Systembolaget vil ikke røpe grensetall

Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Systembolaget, det svenske alkoholmonopolet, nekter å oppgi hvor mye de selger i butikkene på grensen til Norge.

Dette har skapt frustrasjon i den norske alkoholbransjen, som mener det er uholdbart.

Systembolaget forklarer hemmeligholdet med at det kan gjøre det enklere for leverandører å legge press på dem hvis de oppgir detaljerte opplysninger om salget i enkeltbutikker.

NHO Mat og Drikke mener det ville vært enklere å styre alkoholpolitikken i Norge hvis man hadde mer nøyaktige tall for hvor mye av salget som renner over grensen. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.



På Systembolaget i Strömstad renner det inn med kunder. På plassen utenfor står det nesten bare norskregistrerte biler.

Butikken her er like stor som de største i Stockholm og Göteborg, men byen er bitteliten. Forklaringen er norsk.

Butikksjef Alexander Johansson bekrefter at det stort sett er nordmenn som handler her.

Nordmennenes mann i Systembolaget. Butikksjef Alexander Johansson i Strömstad. Foto: Stein Ove Korneliussen / NRK

– Det er noen tusen hver eneste dag, sier han.

Og forklaringen er enkel – her får nordmenn kjøpt alkoholholdige varer til en pris som ligger langt under den Vinmonopolet hjemme kan tilby.

Men akkurat hvor mye vi kjøper, vil ikke Systembolaget ut med. Det plager handelsstanden her hjemme.

Prisforskjellen på vin, brennevin og øl kan være opp mot 40 prosent mellom Norge og Sverige. Foto: Christian Nygaard-Monsen / NRK

Kjører fra Asker til Strömstad

Jørgen Orlin er på vei ut av butikken med varer. Han har kjørt helt fra Asker vest for Oslo for å grensehandle. Turen er på 15 mil hver vei.

– Er ikke det langt å kjøre?

– Jo, men det er det verdt. Jeg handler her en gang i måneden, både mat, alkohol og andre varer. Jeg sparer opptil halve prisen i forhold til hjemme, sier han.

Jørgen Orlin tar turen fra Asker til Strömstad en gang i måneden, og mener det gir store besparelser. Foto: Christian Nygaard-Monsen / NRK

Eksempler viser at enkeltvarer av vin, brennevin og øl koster fra 24 til 39 prosent mindre på Systembolaget enn på Vinmonopolet.

Årsaken er at de svenske alkoholavgiftene er langt lavere enn de norske. Og forskjellen skal øke fra nyttår, i hvert fall på øl og vin.

Fra 1. januar 2024 legger norske myndigheter på alkoholavgiften med nesten 4 prosent. Mens svenskene øker avgiften på øl og vin med rundt 7 prosent.

Men spritavgiften, eller alkoholskatten som den heter der, øker bare med 1 prosent.

Det betyr at prisforskjellen vil øke mest på varene med sterkest alkoholinnhold.

Systembolagets største butikk i Strömstad ble utvidet under pandemien, og er nå like stor som butikker i Stockholm og Göteborg. Foto: Ola Hana / NRK

Holder salgstallene hemmelig

Det som irriterer den norske alkoholbransjen mest, er at Systembolaget ikke gir ut detaljerte salgstall fra grensebutikkene.

Ingunn Jordheim er generalsekretær i Vin- og brennevinsleverandørenes forening.

– Salget i denne butikken holdes hemmelig. Vi får ikke vite hvor mye som handles her, selv om vi har bedt om det i årevis, sier hun.

Ingunn Jordheim i Vin- og brennevinsprodusentenes forening har etterlyst tall for alkoholsalget på grensa i årevis. Foto: NRK

Systembolaget vil heller ikke oppgi hvor mye som selges i grensekommunene alene, bare for hele regionen. For Strömstad vil det si at tallene slå sammen med hele kysten, inkludert storbyen Göteborg.

– Det er synd at de ikke oppgir mer detaljerte omsetningstall, slik Vinmonopolet gjør, sier Petter Haas Brubakk, administrerende direktør for NHO Mat og Drikke.

Kunne påvirket alkoholpolitikken

Strömstad kommune står alene for nærmere halvparten av grensehandelen til nordmenn. Salget av alkoholvarer antas å utgjøre mellom 10 og 20 prosent av den samlede grensehandelen.

Alkohol-lekkasjen til Sverige brukes ofte som argument for å senke alkoholavgiftene her hjemme, men det blir lite håndterlig så lenge det ikke finnes nøyaktige tall.

Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke forstår ikke hvorfor Systembolaget holder salgstallene hemmelige. Foto: NRK

– Alle statlige monopoler burde være åpne om salgstallene sine. Det er vanskelig å se motivet Systembolaget har for å holde tallene hemmelige, sier Brubakk.

Han mener det ville vært enklere å styre alkoholpolitikken her hjemme, dersom man hadde mer nøyaktige tall for hvor mye av salget som renner over grensen.

Skylder på konkurranseforhold

Systembolaget forklarer hemmeligholdet med at det kan gjøre det enklere for leverandører å legge press på dem hvis de oppgir detaljerte opplysninger om salget i enkeltbutikker.

Teodor Almqvist svarer fra presseavdelingen til Systembolaget.

– Vi ønsker ikke å dele statistikk som kan tjene enkeltleverandørers interesser og fremme markedsføring mot enkeltbutikker. Siden de fleste svenske kommuner bare har én butikk, så har vi satt grensen for statistikk på länsnivå.

De viser til en fersk rapport fra det svenske Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN), der alkoholsalget i grensekommunene kom fram.

Her står det at nordmenn kjøpte alkoholvarer tilsvarende 2 millioner liter ren sprit på grensehandel i 2022. Dette utgjør omtrent 3,5 prosent av den totale omsetningen til Systembolaget det året. Det er en klar nedgang fra 2019, året før pandemien, da den norske andelen av salget utgjorde 5,3 prosent.