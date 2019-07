Nå kan du ta reisevaksine på apoteket

I to sesonger har det vært mulig å dra på apoteket for å få satt influensavaksine, istedenfor å måtte vente på timeavtale hos lege.

Jasmin Dinarevic hos Apotek 1 i Fredrikstad sier at mange har vært innom for å vaksinere seg hos dem. Foto: Rahand Bazaz/NRK

Denne sommeren kan du også ta vaksine mot flere andre ulike sykdommer og reisesykdommer.

– Det var stor pågang gjennom influensasesongen, og vi merker også et godt trykk nå gjennom ferieavviklingen når folk skal ut i verden og reise, sier apoteker Jasmin Dinarevic hos Apotek 1 i Fredrikstad.

Starter på sensommeren

Foreløpig er det kun Apotek 1 som tilbyr reisevaksine i 150 av sine apotek. Men Norsk Medisinaldepot (NMD), som eier Vitusapotek og har samarbeidsapotekene Ditt Apotek, vil starte med reisevaksiner i løpet av sensommeren.

– Vi har tilbudt influensavaksine i to sesonger og satte 12.000 vaksiner i fjor. 800 av våre ansatte er opplært i å sette vaksine, og vi starter nå opp et pilotprosjekt med reisevaksiner, sier fag- og kvalitetsdirektør Hege Willoch i NMD.

Hun sier det er flere fordeler for kundene ved at apotek tilbyr vaksiner.

– Mange av apotekene i Norge har lange åpningstider, noe som betyr at kundene kan komme når det passer dem best. I tillegg er farmasøyter og apotekteknikere helsepersonell som følger prosedyrer og regelverk, slik at kundene kan føle seg trygge, sier hun.

Det er 945 apotek i Norge. Apotek 1, Vitusapotek, Ditt Apotek og Boots står for 887 av dem, ifølge Apotekforeningen.

Boots starter med influensavaksiner til høsten, men har foreløpig ingen konkrete planer om reisevaksiner.

– Men det er interessant for oss også, sier kommunikasjonssjef Anne Margrethe Aldin Thune i Boots Norge.

Jasmin Dinarevic og de andre på Apotek 1 i Fredrikstad har fått grundig opplæring i å sette vaksiner. Foto: Rahand Bazaz/NRK

Vil at farmasøyter skal skrive ut resept

For å få satt reseptbelagte vaksiner på apoteket, er man først nødt til å få resept hos en lege. Det kan man få ved å møte opp på legekontoret eller ved å bestille resepten på nett, telefon eller i mobilapp.

På sikt håper apotekene at de også får lov til å skrive ut resepter til kundene sine.

– Vi håper at farmasøytene også kan rekvirere vaksinen, slik at det blir mye enklere for kunden. Istedenfor å gå via legen sin, så kan de rett og slett komme rett til apoteket, hente ut resepten og få satt vaksinen der, sier Dinarevic.

Apotekforeningen har allerede laget en bransjestandard for influensavaksinering. De håper at myndighetene ser på apotekene som et nyttig tilskudd som kan avlaste helsevesenet.

Per Kristian Faksvåg i Apotekforeningen mener det er viktig at også apotekene her i landet kan tilby vaksiner til folk. Foto: Apotekforeningen

– Myndighetene har et mål om at over 70 prosent av befolkningen skal influensavaksinere seg, men i dag er det bare litt over 20 prosent. For folkehelsa er det viktig at flere kan få et lavterskeltilbud, slik som apotekene representerer, sier fagdirektør Per Kristian Faksvåg i Apotekforeningen.

Helse- og omsorgsdepartementet ser nå på om også farmasøyter skal kunne skrive ut enkelte resepter.

– Det er viktig å gjøre det enkelt for befolkningen å ta vaksine, og rekvireringsrett for apotekfarmasøyter er ett av flere tiltak departementet vurderer, skriver seniorrådgiver Anne Kathrine Aambø i departementet i en e-post til NRK.