Mannen fra Innlandet ble i 2013 dømt til 17 år i forvaring.

I fjor fikk han medhold av retten i å bli løslatt på prøve da minstetiden på ti år var ute. Men han skulle blant annet holde seg unna narkotika.

Fem uker etter prøveløslatelsen ble han varetektsfengsla sikta for voldtekt, bruk, kjøp og oppbevaring av narkotika.

Han nekter for voldtektene. Men har nå erkjent kjøp og oppbevaring av ulovlige rusmidler.

– De alvorlige straffbare handlingene han tidligere er dømt for ble begått under bruk av narkotika, sier politiadvokat i Innlandet Henning Klauseie.

Kriminalomsorgen har bedt statsadvokaten om å fremme sak om gjeninnsettelse.

De mener vilkårene for prøveløslatelsen er brutt.

Mannen innrømmer at han har brutt noen av vilkårene, men vil motsette seg at han må sone ferdig i fengsel. Det sier hans forsvarer Lars Mathias Enger.

Sikta for voldtekt 17. mai

Da Romerike og Glåmdal tingrett behandlet saken i fjor ble det vist til at den forvaringsdømte mannen ikke lenger ruset seg. Overgrepene mot kvinnene hadde skjedd i ruset tilstand. Derfor ble et av vilkårene for prøveløslatelsen at han ikke skulle bruke alkohol eller andre berusende midler.

Vilkår for prøveløsøatelsen: Ekspander/minimer faktaboks Han skal følges opp av kriminalomsorgen og overholde bestemmelser som fastsettes av dem. Han kan i prøvetiden pålegges å møte upåvirket til fastsatt tid og sted.

Han skal bo på en adresse som kriminalomsorgen finner egnet. Han kan ikke endre bosted uten forhåndssamtykke fra regionalt nivå i kriminalomsorgen. Han skal overholde innetider som de fastsetter.

Han skal overholde bestemmelser om sysselsetting og aktivitet og kan ikke endre det uten forhåndsgodkjenning fra regionalt nivå i kriminalomsorgen.

Han skal avstå fra å bruke alkohol eller andre berusende eller bedøvende midler som ikke er foreskrevet av lege og avgi rusprøver.

Han skal ta imot tilbud om å delta i behandling så lenge behandler anser det som nødvendig og hensiktsmessig.

Han skal ikke oppsøke eller på annen måte ha eller ta kontakt med fornærmede. Det gjelder også all form for elektronisk kontakt.

Da mannen ble prøveløslatt flyttet han tilbake til hjemkommunen der overgrepene han tidligere er dømt for skjedde.

17. mai i år anmeldte ei kvinne fra hjemkommunen han for voldtekt. Hun er ikke av de tidligere ofrene fra forvaringsdommen.

I det ene tilfellet skal han ha voldtatt henne da hun enten sov eller var dopet. I det andre tilfellet skal han ha voldtatt henne ved vold og trusler.

Under pågripelse og ransaking av boligen fant politiet narkotika. Det ble også, ifølge politiadvokat Henning Klauseie, tatt blodprøver som viste at han hadde amfetamin i blodet.

Mannen nektet først å ha noe med både voldtektene og narkotika å gjøre. Men har senere erkjent kjøp og oppbevaring av narkotika.

GRUNNLAG FOR FENGSLING: Østre Innlandet tingrett ga politiet medhold i at mannen bør sitte ytterligere fire uker i varetekt. Foto: Frode Meskau / NRK

Østre Innlandet tingrett som har behandlet varetektsfengslingene av mannen mener fremgangsmåten fremstår som sammenlignbar med de sakene som førte til forvaringsdommen i 2013. De har varetektsfengslet han fram til midten av september.

Mannens forsvarer Lars Mathias Enger skriver i en e-post til NRK at han ikke bestrider at det har skjedd brudd på vilkårene.

Han har innrømmet kjøp og oppbevaring av narkotika, men ikke bruk.

Men han ser det i sammenheng med at han ble prøveløslatt på sitt gamle hjemsted. Der var han tidligere en del av rusmiljøet. Han ble i vår flyttet til en by i en annen del av landet.

Retten avgjør gjeninnsettelse

Enhetsleder for Kriminalomsorgen Innlandet, Jan Korsvold, kan ikke kommentere denne saken konkret.

Han sier at når noen prøveløslates blir de fulgt av et regime med flere vilkår. Blant annet må de møte hos Kriminalomsorgen en eller flere ganger i uka der det også kan bli tatt rustester.

De kan aldri være helt sikre på at personen likevel ikke ruser seg. Det er avhengig av når og hvilke rusmidler som er tatt.

Korsvold sier at de ikke kontroll på de domfelte hele døgnet.

RETTEN AVGJØR: Enhetsleder for Kriminalomsorgen Innlandet, Jan Korsvold, sier de kan be retten om at den prøveløslatte soner ferdig dommen i fengsel. Foto: Ola Bjørlo Strande / NRK

Han sier at når de får vite om brudd på vilkår knytta til løslatelse blir det vurdert i hvert enkelt tilfelle. I ytterste konsekvens kan det føre til at de ber retten om at personen gjeninnsettes i fengsel.

– Jeg tror ikke et brudd, som en positiv rustest, isolert sett fører til gjeninnsettelse, sier han.

Vil holde han fengsla til sak i retten

Politiadvokat Henning Klauseie sier Kriminalomsorgen har fått tilgang på siktelsen i saken mot den forvaringsdømte og bedt om å uttale seg.

– De mener vilkårsbruddene i seg sjøl, altså dette med narkotika, er så graverende at de ber påtalemyndigheten om å ta ut tiltale slik at han blir gjeninnsatt i forvaringsdommen, sier han.

VIL HA HAN INNE: Politiadvokat Henning Klauseie kommer til å be om at den forvaringsdømte blir sittende i varetekt til en eventuell rettssak kommer opp. Foto: Ola Bjørlo Strande / NRK

Den forvaringsdømte mannen har vært varetektsfengslet fra han ble pågrepet i mai. I forrige uke forlenget Østre Innlandet tingrett varetektsfengslingen fram til midten av september.

Hvis statsadvokaten følger Kriminalomsorgens anmodning om gjeninnsettelse vil mannen motsette seg det.

Forsvarer Lars Mathias Enger viser til at friomsorgen, som har den daglige kontakten med den forvaringsdømte, har anbefalt å avvente spørsmålet om gjeninnsettelse til saken er ferdig etterforsket.

Det er retten som avgjør om personen skal tilbake for å sone ferdig dommen eller ikke. Og det ses i sammenheng med en eventuell ny tiltale.

Jan Korsvold sier det skjer at retten ikke er enig med Kriminalomsorgen i at personen må inn igjen i fengsel og sone ferdig dommen.