Lokalavis publiserte «erotisk novelle» på kvinnedagen

– På selve kvinnedagen publiserer de en tekst som så til de grader understreker manneblikket som ser på kvinnen som et sexobjekt. Det er flaut, sier Monica Isakstuen.

Den Fredrikstad-bosatte forfatteren reagerte da hun fredag morgen leste lokalavisa Fredriksstad Blad.

Under tittelen «Les Aune Sands vakre hyllest til kvinnen på kvinnedagen» presenterte de en tekst de selv hadde bestilt fra Aune Sand.

– Ideen fra Fredriksstad Blad er sjokkerende dårlig i seg selv. De burde vite hva de får når de bestiller en hyllest fra Aune Sand, sier forfatteren Monica Isakstuen.

I teksten skriver Sand blant annet:

Hoftene dine danser i natten,

det siste skinnet fra øynene dine,

forelskelse,

aldri mer slikke sødmen fra evigheten din.

– Jeg vet ikke hva jeg skal kalle det. Det er en kort tekst satt opp i diktform. Det første som slo meg var erotisk novelle, sier Isakstuen.

Redaktør: – Ubetenksomt av oss

Den publiserte teksten lå bare ute i en times tid før Fredriksstad Blad avpubliserte saken.

– Det er fordi vi så at dette ble feil. Etter nærmere gjennomlesning, i kombinasjon med reaksjoner vi fikk, så vi at dette ikke var greit på en sånn dag. Det var ikke det vi hadde tenkt da vi sendte henvendelsen til Aune Sand. Vi hadde tenkt en kronikktekst eller lignende, sier redaktør René Svendsen.

Redaktør i Fredriksstad Blad, René Svendsen, trodde de skulle få en kronikk da de ba Aune Sand skrive en tekst før kvinnedagen. Foto: Mathias Lunde Kristoffersen/NRK

– Men er det overraskende at man får en slik tekst når man ber Aune Sand bidra?

– Det burde kanskje ikke være det. Vi har sett at det var ubetenksomt av oss og valgte å avpublisere ganske umiddelbart, sier Svendsen.

Aune Sands tekst ble publisert som en del av en større kronikkpakke i anledning kvinnedagen, opplyser redaktøren.

Vil ikke ha blomster

– Det er fint at de trakk det, sier Monica Isakstuen.

Forfatter Monica Isakstuen ble provosert over at lokalavisa publiserte en tekst fra Aune Sand på 8. mars. Foto: Hilde Bjørnskau / NRK

Hun mener at det er et stort problem at kvinner fortsatt seksualiseres både i det sosiale og i profesjonelle sammenhenger.

– Kvinner har fremdeles begrenset rom. På kvinnedagen er jeg ikke opptatt av å få blomster og høre at jeg er vakker, sier Isakstuen.

Det har ikke lyktes NRK å komme i kontakt med Aune Sand. Her er et utdrag fra teksten som ble publisert i Fredriksstad Blad:

Den natten vi kom sammen i hverandre,

nærmere deg en noe annet menneske var jeg da jeg gråt,

ikke fortell det til noen, det er vårt for alltid.

Blomstene i håret ditt,

øynene dine som rolig ser på meg,

og undres hvorfor,

vannet som renner ned over brystene dine,

hvor var jeg som kunne slippe dette ene,

vår dype kjærlighet til hverandre,

til livet, til drømmene,

til det ufødte,

til livsreisen tett omslynget.