Lekent beslag på svenskegrensa

Men tollerne ville det annerledes. En polsk varebil ble natt til onsdag stoppet på Svinesund tollstasjon med leketøy til en anslått verdi av 29.000 kroner. Per Kristian Grandahl som er kontorsjef ved tollstasjonen, forteller at mannen kjørte på grønn sone. Han innrømte likevel å ha med leketøy som han skulle selge, da han ble stoppet.

Foto: TOLLVESENET

– Da vi tok med bilen til garasjen for kontroll, fant vi 898 fidget spinnere. Vi fant også 420 klebrige insektsleketøy. Disse kan man kaste på veggen, slik at de ruller nedover av seg selv, forteller Grandahl.

Den polske mannen oppga til tollvesenet at han skulle til Oslo for å selge leketøyene.

– Vi fikk inntrykk av at skulle selge de på gata, sier kontorsjefen.

Tollerne beslagla leketøyene, og mannen blir nå bøtelagt av politiet.

Har blitt stort

Fidget spinnere er sommerens store farsott. Ofte består spinnerne av tre «armer» med et kulelager i midten. Spinnerne kommer i mange forskjellige farger, og kommer også med både flere og færre armer, og i mange fasonger.

Tidligere har tollerne på Svinesund hatt et beslag på 483 spinnere. Grandahl forteller at de ikke har hatt flere beslag av spinnere enn disse to.

Kontorsjef ved Svinesund tollstasjon er overrasket over at de ikke har gjort flere beslag av Fidget spinnere Foto: TIRIL METTESDATTER SOLVANG / NRK

– I andre land har de hatt store beslag av spinnere. Vi har ikke hatt de kjempestore beslagene her.

Han kan ikke huske at de på Svinesund har beslaglagt leketøysdiller i tidligere år, og tror det er noe spesielt med Fidget spinnere.

– Det ble jo en stor trend. Sist vi tok et beslag, var det vanskelig å få tak i spinnerne i butikker, men det var jo i starten da alle skulle ha dem. Nå har jeg derimot inntrykk av at det ikke er så vanskelig å få tak i de lenger.

Skal fortolles

Man kan bare ha med seg varer for maks 6.000 kroner (dersom man er borte fra Norge i over 24 timer). Dette gjelder imidlertid varer til eget bruk. Alt som skal selges videre eller brukes i næringsvirksomhet skal deklareres, fortolles og betales moms for.

Dessuten er det godkjenningskrav for leketøy. Tollerne har ikke avklart om det beslaglagte leketøyet var godkjent.