Spinnvilt beslag på grensa

– Det er litt vanskelig å fastslå verdien på disse, men vi har anslått verdien til å være rundt 50.000 kroner norske kroner. Alt var ment for videresalg, og da skulle han ha betalt moms på hele partiet, sier kontorsjef Per Kristian Grandahl ved tollstasjonen på Svinesund til NRK.

Sent onsdag kveld kom en belgisk mann kjørende inn i Norge over grenseovergangen ved Holtet helt sør i Halden. Mannen forklarte at han skulle besøke ei kusine i grensebyen, men tollerne trodde ikke på at han snakket sant.

Han ble derfor tatt med til tollstasjonen på Svinesund for kontroll. Der ble det store partiet med leker oppdaget.

– Det ble funnet 483 spinnere i hjulbrønnen og i et hulrom i gulvet på kjøretøyet. De var ganske godt gjemt, så det var helt tydelig at han håpet å komme seg videre med disse lekene, forteller Grandahl.

– Populær og lett omsettelig

Etterspørselen etter spinnere har tatt av den siste måneden. Det forsøker smuglerne nå å utnytte seg av. Foto: Tolletaten

Spinnere eller Fidget spinner ligger an til å være årets store sommerdings. De leveres i flere ulike farger og fasonger, men består stort sett av tre «armer» med et kulelager i midten.

Leken har blitt svært ettertraktet på kort tid og flere av butikkene som har solgt spinnere sliter med å dekke etterspørselen. Det prøver altså smuglere nå å utnytte.

– Det er den nye trenden, tydeligvis. Det er første gang vi har gjort beslag av dette, sier Grandahl.

Må tollerne til enhver tid holde seg oppdatert på trendene for å oppdage slikt?

– Jeg vil vel heller si at alt som det går an å tjene penger på blir forsøkt smuglet inn til Norge. Det er tydelig at det er mulig å tjene penger på disse spinnerne. Jeg har hørt fra kollegaer at de er vanskelige å få tak i, og at man nærmest må stå på venteliste. Så det er en populær og lett omsettelig vare, forteller kontorsjefen.

Mannen er nå overlatt til politiet for videre etterforskning.

– Han fortalte at spinnerne var kjøpt i Belgia og at han skulle selge dem til en venn i Norge. Jeg regner med at han får en bot, avslutter Grandahl.