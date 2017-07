Husker du disse lekedillene?

De unge har nemlig flere ganger de siste hundre årene hatt leker de har lekt ekstra mye med. Her er noen av de lekene som har tatt verden med storm.

Diaboloen er en leke som har blitt brukt av både voksne og barn helt siden 1500 år før vår tidsregning. Leken, som består av en timeglassformede kjegle og to pinner med en snor mellom, er laget for å gjøre forskjellige triks ved å kaste kjeglen i luften ved hjelp av pinnene og tråden. Leken har til og med blitt brukt på sirkus.

Diaboloen har blant annet blitt brukt under en av Sirkus Arnardo sine oppsettinger. Foto: Arnardo.no

Tilbake i 1930-årene så jojoen dagslyset i USA, en leke som har vært på moten flere ganger siden den gang. Blant andre har Coca-Cola vært en av dem som har gjort leken så populær. Og med jojoen i 80 år så er det også noen som har gjort sport i å gjøre triks med det enkle leketøyet. Over hele verden arrangeres det nemlig jojo-konkurranser.

Samling

Var du barn på 1900-tallet hadde nok du eller en av de du kjente glansbilder i sin nærhet. Dette var små bilder av forskjellige figurer, ofte engler, fugler eller barn, som man samlet opp i album. I starten var glansbildene i god kvalitet, men ut over 70-tallet ble det masseproduksjon av glansbilder, og kvaliteten ble dårligere.

Glansbildene hadde sin storhetstid i første halvdel av 1900-tallet. Foto: Illustrasjonsbilde

Og apropos samling. De fleste barn har opp igjennom tiden samlet på forskjellige typer kort, som for eksempel fotball-, hockey-, film-, Garbage Gang- og Pokémon-kort. Da handlet det om å skaffe seg de mest sjeldne, og enten bytte med, eller spille om, andres kort. Spesielt fotball- og Pokémon-kort er også populære i dag.

80- og 90-tallet

På 80-tallet var det nok mange som fikk opparbeidet en del frustrasjon av Rubiks kube. Den mest kjente varianten består av seks sider med ni små firkanter på hver side. Hver firkant har en farge, og formålet med kuben er at alle firkantene med samme farge skal havne på samme side, slik at alle de seks sidene er ensfarget. Også å løse Rubiks kube er det gått sport i. Verdensrekorden i å løse varianten nevnt over er 4,73 sekunder.

Også i dag er det mange som forsøker å finne løsningen på Rubiks kube Foto: Birger Meland / NRK

For dem som var unge på 90-tallet, og som ikke fikk ha et levende kjæledyr, så var Tamagotchi løsningen. Dette var et databasert lekedyr man måtte mate, vaske og ta vare på. Leken kunne også lage lyder, slik at eiere viste når dyret ønsket oppmerksomhet. Og det lille japanske kjæledyret kan ifølge P4 være på vei tilbake.

Flere diller Ekspandér faktaboks Her er noen andre eksempler på diller som vi har hatt gjennom årene: Pogs

Klinkekuler

Hello Kitty

My little pony

Beyblade

Ferbie

Snurrebass

Skihoppere og bobsledder

Tegnebrett

Loom Bands

Pokémon Go

Sillybandz

Har du noen diller du husker spesielt godt? Fortell oss om disse i kommentarfeltet.