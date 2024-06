Våpenprodusentene Kongsberg Gruppen og Nammo har de siste månedene vært i hardt vær fordi våpen de har vært med på å lage har havnet i den pågående krigen i Gaza.

I februar ble det kjent at israelske soldater bruker våpen produsert av norske Nammo, på tross av at det foreligger et forbudt mot salg av våpen til Israel.

ISRAELSKE F-35-FLY I LUFTA: Israel er i dag i en prosess der de skal få utlevert 75 F-35-fly fra USA. Kongsberg Gruppen er en av flere norske selskap som bidrar til produksjonen av kampflyene. Foto: IDF

UD: Havnet i Israel, via USA

Statssekretær i Utenriksdepartementet Eivind Vad Petersson (Ap) sa i februar til NRK at Nammo-våpen kan ha havnet hos Israel via amerikanske myndigheter. Noe som skal ha skjedd i 2014.

– Det som sannsynligvis har skjedd er at amerikanske myndigheter har videresolgt eller donert disse våpnene til Israel.

Han hevder at dette ikke er norske våpen, selv om de er produsert av et norsk selskap der staten er deleier.

– Vi krever ikke å bli spurt før vi leverer våpen til allierte, men det er en tradisjon for at de spør oss uansett før de videreeksporterer, sier statssekretær i Utenriksdepartementet Eivind Vad Petersson. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Norge krever ikke i dag av allierte at de skal spørre om tillatelse før våpen kjøpt av Norge selges videre.

Det ønsker regjeringen å endre.

– Vi krever ikke i dag å bli spurt før vi leverer våpen til allierte, men det er en tradisjon for at de spør oss uansett før de videreeksporterer, sier Petersson.

Regjeringen har som mål at Nato-landene skal være forpliktet til å spørre hverandre om lov før de selger våpen videre.

Arbeide med mål om å innføre sluttbrukererklæring blant Nato-land har lenge vært et mål for Arbeiderpartiet.

– Hadde Norge sagt nei hvis USA ønsket å selge videre norske våpen?

– Det er en hypotetisk situasjon, men norsk politikk er veldig klar på at vi ikke skal selge våpen til Israel, forteller statssekretæren.

Får applaus fra Redd Barna

– Dette er kjempebra, og et steg i riktig retning.

Det sier Mads Harlem som er spesialrådgiver og advokat i Redd Barna om regjeringens arbeid for å innføre såkalt «sluttbrukererklæring» også blant allierte.

Mads Harlem i Redd Barna mener det er viktig å sikre seg at norske våpen ikke havner i feil hender. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Ønsker ikke et ensidig norsk krav

Selv om regjeringen nå ønsker en endring, er det ikke aktuelt med et ensidig norsk krav om videreeksportklausul.

– Et slikt krav vil ramme eksportmulighetene til norsk våpenindustri, sier statssekretæren.

Mads Harlem i Redd Barna mener at Norge uansett bør gå inn for et slikt krav, uavhengig av hvordan andre land stiller seg til forslaget.

NATO-alliansen består i dag av 32 land. Regjeringens mål er at en endring må innebære at forpliktelsen gjelder alle landene i alliansen. Foto: SIMON WOHLFAHRT / AFP

– Vi skjønner at politikere må ta andre hensyn i forhold til våpenindustrien, men vi har et ansvar for å hindre at det som selges fra Norge ikke blir brukt til å begå folkerettsbrudd i væpnet konflikt uavhengig av hva andre land velger å gjøre, sier Harlem og legger til:

– Vi håper regjeringen får det til, for dette er på overtid.

Kongsberg Gruppen ønsker ikke innføring av ensidige norske krav for salg av våpen. De mener dette kan få negative konsekvenser for industrisamarbeidet i NATO Foto: Maria Kommandantvold / DKBU

– Må gjøres i fellesskap med andre land

– Innføring av ensidige norske krav vil kunne få svært negative konsekvenser for industrisamarbeidet i NATO, forteller Ronny Lie.

Lie er kommunikasjonsdirektør i Kongsberg Gruppen, og sier at forutsigbarhet og stabile rammebetingelser er helt avgjørende for norsk våpenindustri.

– Spesielt med dagens sikkerhetspolitiske situasjon er forutsigbarhet viktigere enn noen gang, sier han.

I januar i år satte regjeringen av milliarder av kroner for å styrke forsvarsindustrien. Én milliard går til Nammo alene. Foto: Petter Berntsen / AFP

Rekordhøy våpeneksport

Ifølge SSB, endte norsk eksport av våpen og ammunisjon på rekordhøye 6,8 milliarder kroner i fjor.

Det var en økning på 2,1 milliarder kroner fra forrige toppnotering i 2022.

Tall fra SSB viser at Nato-landene er et viktig marked for norske våpen, der USA er den største importøren.

Salg av våpen og ammunisjon til Nato-landene økte i fjor til 4,3 milliarder kroner, som utgjorde mer enn 60 prosent av den totale norske våpeneksporten.

Det tilsvarende beløpet for 2022 var på kun 1,8 milliarder kroner.