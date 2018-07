Heimevernet kalt inn for å avlaste slitne brannmannskaper

Det brenner fremdeles godt flere steder i Sør-Norge. Lørdag formiddag herjet over 20 skogbranner i Telemark og rundt 18 i Agder.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) anslår at det har vært 230 skogbranner de siste dagene.

Torsdag 12. juli: 110

Fredag 13. juli: 80

Lørdag 14. juli: 40

Søndag er situasjonen betraktelig bedre, men fremdeles må Sivilforsvaret bistå brannvesenet flere steder.

Totalt sju helikoptre er ute på innsats på branner i Bykle i Aust-Agder, Halden i Østfold og Aurskog-Høland i Akershus. I tillegg er det skogbranner i Telemark, Vest-Agder og Oppland.

Utslitt

Mandag morgen settes Heimevernet inn i slukningsarbeidet av skogbrannene i Setesdal.

– Vi får 40 stykker fra Heimevernet og 30 personer fra Sivilforsvaret. Vi har grei kontroll, men brannmannskapene har stort behov for avslastning nå, sier Egil Kvitne, vakthavende brannsjef i Setesdal til NRK.

Kvitne sier at brannmannskapene er slitne etter flere lange dager med iherdig innsats.

Fem skogbrannhelikoptre bistår med slukking av skogbrannene i Setesdal søndag. Foto: Hilde Skarvøy Gjestland / NRK

– Noen er slitne, andre er utslitt. Det har vært ekstreme forhold. Vi har brent av sålene på skoene, så det har vært tøft, sier han.

Direktør Cecilie Daae i DSB er svært takknemlig for jobben som har blitt gjort mens skogbrannene har herjet.

– Det er mange slitne mannskaper som har stått på seint og tidlig i flere dager – i svært krevende terreng og i varmt vær. At noen nå får avlastning er ikke bare velfortjent, men også nødvendig for å være klar til nye innsatser i tiden som kommer, sier hun til dsb.no.

SE VIDEO: Brannhelikopter var fredag i gang med å slukke de mange skogbrannene. Du trenger javascript for å se video. SE VIDEO: Brannhelikopter var fredag i gang med å slukke de mange skogbrannene.

Flere branner blusser opp

Selv om det har roet seg betraktelig i løpet av søndag, gjenstår det fremdeles mye jobb for brannmannskapene.

Vaktleder Roger Andersen ved Øst 110-sentral, som dekker Østfold, Follo og Romerike, forteller at de stadig får inn meldinger om slukkede skogbranner som blusser opp igjen.

Halden brannvesen har hatt så mye å gjøre de siste dagene at de har vært nødt til å kalle inn skogbrannreserven på dugnad. Foto: Jonas Borge Svendsen/ NRK

– Brannene går gjerne en meter ned i bakken, og der kan de ulme et døgn før de blusser opp igjen. Vi klarer ikke alltid å se dem med varmesøkende kameraer engang, sier han til NRK.

Siden torsdag har Øst 110-sentral registrert 80 skogbrannrapporter fra Minnesund til Svinesund.

– Jeg har aldri opplevd noe lignende. Men brannvesenet lokalt har vært flinke til å rotere på folk, så nå har vi uthvilte mannskaper tilgjengelig, sier Andersen.

Les også: Vurderer å be EU om vannbombefly til brannene i Sør-Norge

Kalte inn til dugnad

I Halden har brannvesenet kalt inn folk til fellesdugnad for å bistå brannmennene med vakthold og å slukke branner som var i ferd med å blusse opp.

– Nedre aldersgrense er 18 år. Bortsett fra det er det ingen andre krav til de som stiller, sier Aage Signebøen, som har ansvaret for å koordinere de frivillige i skogbrannreserven, til Halden Arbeiderblad.

En av de som har jobbet som har meldt seg til tjeneste, er Daniel Berg. Han har bistått med å holde brannvakt og slukke branner som er i ferd med å blusse opp.

– Jeg hørte at det var en del skogbranner i hele Halden, så jeg tenkte at jeg skulle melde meg for å hjelpe til, sier han til NRK.