– Dette er en helt spesiell situasjon, som krever helt spesielle innsatser. Det er utrolig krevende for mannskapene der ute – brannene er i utilgjengelig områder, det er langt å bære utstyr og langt unna vann, sier avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen i DSB til NRK.

– Mannskapene begynner å bli slitne, og da er vi redd for at det kan komme skader.

Brannvesenet får bistand av Sivilforsvaret, Røde Kors og frivillige i arbeidet.

Lørdag har over 20 skogbranner herjet i Telemark, og om lag like mange i Agder. I tillegg er det flere skogbranner i andre deler av Sør-Norge.

Også lørdag ettermiddag og kveld melder politiet og brannvesenet om nye branner.

– Ekstrem skogbrannfare

– Skogbrannfaren er ekstrem. Det har den vært over ganske lang tid, med veldig alvorlig tørke, men nå har vi fått det ustabile været med lyn og tordenvær i tillegg. Det har gjort situasjonen veldig mye mer komplisert, sier Pedersen.

Lørdag økte DSB antallet skogbrannhelikoptre i beredskap, slik at det nå er totalt 22 helikoptre klare til innsats.

– Vi har nå flere helikoptre i beredskap og innsats enn vi noensinne har hatt, sier Pedersen.

Til sammenligning er det ett skogbrannhelikopter i beredskap i en normalsituasjon.

Vurderer fortsatt bistand fra EU

I tillegg til å øke helikopterberedskapen til rekordhøyt nivå, sendte DSB før helgen et såkalt forhåndsvarslet til EU, hvor DSB varsler at de kan komme til å måtte be om bistand fra EUs vannbombefly i slukkearbeidet.

ØKT BEREDSKAP: DSB vil se hvordan det går med de ekstra skogbrannhelikoptrene som er satt inn, før de ber om bistand fra EU, sier Anne Rygh Pedersen. Foto: Anita Andersen / DSB

Når Norge nå har sendt et forvarsel om at det kan bli behov for hjelp på kort varsel, betyr det at flyet vil kunne være på plass innen 24 til 48 timer.

DSB har foreløpig ikke bedt EU om vannbombefly, men vurderer situasjonen fortløpende.

– Vi kommer til å bruke denne dagen og kanskje søndag formiddag til å vurdere dette nøye, sier Pedersen.

Årsaken til at DSB ikke allerede har bedt om bistand fra EU, er at helikoptre er best egnet til norske forhold, ifølge Pedersen.

Vannbombeflyene fyller tankene ved å fly langs vann, og de trenger derfor en lang vannflate.

– Foreløpig er de brannene vi har i Norge nå, best egnet for slukking med helikopter. Det dreier seg om at de er langt fra vann, og helikoptrene har bedre løsninger knyttet til det å hente opp vann fra mindre tjern og innsjøer, sier Pedersen.

Blir situasjonen enda verre enn nå, vil det bli aktuelt å be om bistand fra både Forsvaret og EU, legger hun til.