– Oliver klarte det!

Pappa Petter Solberg stråler. Han har trasket urolig rundt på verkstedet og mekket bil i hele dag. Sønnen Oliver Solberg strøk nemlig på teoriprøven i går.

Men etter en telefon fra kona, kan endelig verdensmesteren fra 2003 slippe jubelen løs.

– Jeg har vært like nervøs som han, og holdt meg unna for at han ikke skulle miste fokus, sier Solberg.

– Mye nerver

Like etterpå svinger Oliver Solberg fornøyd inn på plassen foran verkstedet i Karlstad i Sverige.

Supertalentet har levd med rally hele livet, og har imponert voldsomt de siste årene. Som 16-åring på lukkede rallycrossbaner, og etter hvert også langs landeveien og med kartleser. I mai var han overlegen sammenlagt da han vant 10 av 13 fartsprøver i EM-debuten i Latvia.

Her jubler Oliver Solberg etter sin første EM-seier i Latvia. Han fikk lov til å kjøre fordi landet har spesielle regler.

Og nå kan han altså endelig kjøre bil alene.

– Det har vært mye nerver. Jeg har aldri vært så nervøs noen gang, sier han.

18-åringen forteller at han gikk ned i kjelleren da han strøk på teoriprøven dagen før, men at han klarte å samle seg.

– Jeg svarte ikke på en melding eller telefon i går. Jeg var helt svart i øya. Da jeg fikk vite at jeg hadde stått, skreik jeg «yes» og strakte armene i været, sier han.

Far og sønn sammen

Det betyr at far og sønn kan delta i Rally Wales neste uke, løpet som Petter Solberg har varslet skal bli hans siste.

I sitt første løp sammen i rallycross, var Oliver bare to straffesekunder unna å gi faren bank.

Sånn så det ut før. Nå kan Oliver Solberg kjøre bil alene. Foto: Petter Solberg World RX Team / Privat

De siste årene har Petter Solberg trappet ned sin egen satsing på både rallycross og rally, blant annet som følge av sykdom.

Familien holder kortene tett til brystet når det gjelder videre satsing for Oliver Solberg – om han skal inngå i et lag eller kjøre for seg selv.

– Vi har fått noen tilbud, men det henger litt på hva vi vil og hva planene er med sponsorer. Men nå som jeg har lappen kan jeg i alle fall kjøre hvor jeg vil, sier 18-åringen.