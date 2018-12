Far og sønn Solberg konkurrerte for første gang

For fire år siden fortalte Petter Solberg at han gruet seg til å bli slått av sin sønn Oliver. Lørdag hadde junior muligheten for første gang.

Far (44) og sønn (17) Solberg møttes i semifinalen Gymkhana Grid i Johannesburg i Sør-Afrika. Dette løpet handler om å være førstemann gjennom en løype full av hindre og oppgaver.

Oliver Solberg har bokstavelig talt vokst opp i bilen til pappa Petter Solberg. Her er de året etter at Petter Solberg ble verdensmester i 2003. Foto: Shuji Kajiyama / AP

I første løp lå Oliver Solberg et halvt sekund bak faren. I runde to kom Oliver før faren i mål, men fikk to sekunder straff for å ha kommet nær et hinder. Dermed gikk Petter Solberg videre til finalen, som han tapte mot svenske Johan Kristoffersen.

– Jeg er veldig stolt av ham. Hvis han ikke hadde truffet den stolpen, tror jeg han hadde tatt meg. Det er imponerende kjøring og jeg vet at mora hans også er stolt av ham, sa Petter Solberg til arrangøren etter løpet.

Oliver vant bronsefinalen og tok dermed en tredjeplass.

Trøbbel for Oliver

Oliver Solberg har hatt store problemer med bilen i de innledende rundene i Sør-Afrika, men fant likevel flyten. Da det ble klart at det ble en far-sønn-semifinale, var Oliver Solberg svært usikker på hvordan det skulle bli å kjøre mot faren.

– Dette har alltid vært en drøm, men for å være ærlig er jeg usikker på om jeg kommer til å slå ham, sa han.

Oliver og Petter Solberg gjorde et åpenmed på Lindmo tidligere i høst. Foto: Erik Burås / NRK

Preget av farens sykdom

Det har vært et spesielt år for Solberg-familien. Tidligere i høst kunne NRK avsløre at Petter Solberg hadde holdt sykdommen sarkoidose hemmelig i nesten et år. Oliver Solberg fortalte på Lindmo at det var vanskelig å se faren så syk at han ikke orket å hverken hjelpe ham, eller å glede seg over deres felles lidenskap.

– Det var veldig uvant, for han er alltid veldig hyper og veldig motivert, virkelig vill, sa Oliver Solberg.

I februar er det premiere på kinodokumentaren «Born 2 Drive». Der møter vi Oliver Solberg som drømmer om å bli verdensmester i rally.