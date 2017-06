Hvem skal betale for atomsøppelet til IFE? Ikke dem selv, mener de

Mannen i gata har ingen grunn til å frykte at atomavfallet er farlig nå, presiserer styreleder Olav Fjell.

– Vi skal finne en varig løsning for atomavfallet. Dette er ikke farlig for samfunnet i dag, men på noen hundre års sikt er det viktig at vi finner en løsning.

Løsningen styret foreslår er å skille håndteringen av atomavfallet ut som en egen enhet i IFE. Det er dette som vil koste staten og eventuelt skattebetalerne milliarder av kroner.

– Den andre delen av virksomheten driver kommersiell utvikling. Den kan stå på egne ben rent økonomisk, sier Fjell.

Ikke akkurat strålende

IFE er en stiftelse som omsetter for rundt en milliard kroner i året, og har ca. 600 ansatte. Men de siste årene har det stormet rundt forskningsstiftelsen. Statens strålevern kritiserte sikkerhetsarbeidet i Halden i en rapport fra 2014. I oktober i fjor slapp det ut radioaktiv gass i reaktorhallen. Og problemene i oljesektoren spredte seg til IFE, hele 127 ansatte måtte permitteres og reaktoren ble stengt.

De ansatte ble varslet om planene før den nye strategien ble offentliggjort. De ansatte tok det fint, sier administrerende direktør Nils Morten Huseby.

– De ansatte reagerte positivt. De er opptatt av fremtiden, og å ivareta arbeidsplassene. Og det er vi også.

Vent og se

Men siden utredningen av IFEs framtid skal lede fram til et styrevedtak nærmere årsskiftet, kan ingen love noe i dag.

– Vi må utrede dette. Men vi er veldig opptatt av å ta vare på de ansatte, fortsetter Huseby, IFE er en kompetansebedrift, og det er kompetansen blant våre ansatte som er grunnen til at vi er der vi er. Enhver løsning må sikre at dette ivaretas på best mulig måte.

Bellona: Ikke bare å sende en milliardregning

En av IFEs skarpeste kritikere de siste årene har vært miljøstiftelsen Bellona. Daglig leder Nils Bøhmer er også enig i at staten må være en del av løsningen på avfallsproblemet.

Men IFE kan ikke bare skille ut det de taper penger på og la andre ta den regningen, mener Bøhmer.

– Staten må få på plass både en handlingsplan og finansiering snarest, sier Nils Bøhmer i Bellona, og minner om at de har bedt om dette siden 90-tallet. Foto: Det britiske utenriksdepartementet

– Man kan si at mye av dette er et statlig ansvar. Men prinsipielt er det også viktig, at uavhengig av hvordan IFE deler seg opp, så har de også en forpliktelse. Det har vært IFE som har avgjort hvordan dette skal drives videre, etter at staten gikk ut av eiersiden.

For Bellona er det også viktig at det mangler en offentlig instans som skal håndtere radioaktivt avfall i Norge.

– IFE er en avfallsprodusent. Statens strålevern fører tilsyn. Og så mangler vi den instansen som skal bygge og håndtere sikker lagring, påpeker Bøhmer.