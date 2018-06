Haldenreaktorens skjebne fortsatt ikke bestemt

Onsdag morgen ble det varslet at reaktorens fremtid er bestemt. Regjeringen sendte ved en feiltakelse ut en pressemelding om at reaktoren legges ned.

IFEs kommunikasjonsenhet sier til NRK at det så langt ikke er tatt noen avgjørelse angående reaktoren.

Instituttet holder pressemøte om reaktoren i onsdag kveld klokken 17.30.

Måtte stenge reaktoren

Forsøksreaktoren måtte stenge i mars, da det ble oppdaget feil i en svært viktig sikkerhetsventil. Ifølge IFE-direktør Nils Morten Huseby, vil det koste 500 millioner å reparere ventilen, slik at reaktoren kan starte opp igjen.

IFE-direktøren Huseby forteller at det vil bli kostbart å gjenåpne reaktoren. Foto: Anniken Mihle / NRK

– Stansen ser ut til å vare et stykke ut i 2019, og IFE har ikke driftsinntekter fra reaktoren når den står, skriver han i et innlegg på IFEs nettsider.

Tillitsvalgt Monica Gullhaug i Norsk Tjenestemannslag ved IFE frykter at en nedleggelse vil føre til at flere mister jobben. IFE har lovet at det ikke vil bli nedbemanning.

– Jeg håper det er sant, men han kan ikke love at de ikke nedbemanner i 2019. Uten den lovnaden tror vi at det kommer til å skje, sier Gullhaug.

Mener driften bør fortsette

Statens strålevern har flere ganger kommet med krass kritikk av sikkerheten ved Haldenreaktoren. Så sent som i fjor avdekket strålevernet store mangler i sikkerhetsrutinene.

IFEs nukleære virksomhet har gått med 180 millioner kroner i underskudd de siste årene. I 2017 var underskuddet på 90 millioner kroner, hvorav 80 millioner kom fra Haldenreaktoren, skriver IFE på sine egne nettsider.

Gullhaug mener driften burde fortsette i noen år til.

– Vi er redd for at man får en kompetanseflukt, som man vil trenge på IFE om noen år. Vi er også redd for en nedbemanning av de man ser man ikke trenger, sier hun.

Mener reaktoren burde vært lagt ned

Nils Bøhmer i Bellona mener reaktoren burde vært lagt ned for lenge siden. Foto: Jon Bolstad / NRK

Haldenreaktoren har holdt det gående siden 1958 og er dermed verdens eldste tungtvannsreaktor.

– Den burde vært lagt ned for lenge siden, mener atomfysiker og daglig leder i Bellona, Nils Bøhmer til NTB.

20 land samarbeider om Halden-reaktoren, hvor det drives forskning og utvikling knyttet til atomsikkerhet. Et problem er imidlertid at Japan, som tidligere var storkunde hos IFE, i stor grad har forsvunnet etter ulykken ved Fukushima-atomkraftverket i 2011.

– Realiteten er at Haldenreaktoren ikke lenger er økonomisk lønnsom, sier Bøhmer.

En demontering av reaktoren vil trolig ta flere tiår.