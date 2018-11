Gleder seg til fylkesgrensen forsvinner

– Nye dører åpnes nå som fylkesgrensen mellom Østfold og Akershus forsvinner, sier Askim-ordfører Thor Hals (H).

Så langt viser NRKs undersøkelser at de færreste ser poenget med å slå sammen Østfold, Akershus og Buskerud. Likevel skjer det fra 1.1.2020.

Men i det indre av dagens Østfold sitter en gjeng som mener Viken blir bedre enn Østfold. De skal, ironisk nok, slå sammen fem kommuner til Indre Østfold kommune.

– Jeg er østfolding i hjertet, men vi i Indre Østfold har blitt stemoderlig behandlet av fylkeskommunen, mener Hals.

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din. Nye Indre Østfold kommune blir en storkommune av fem av dagens kommuner. Alle ligger langs E18 mellom Oslo og svenskegrensen, og pendlingen skjer stort sett mot Oslo.

Samtidig som Viken opprettes 1.1.20, slår kommunene Hobøl, Spydeberg, Askim, Eidsberg og Trøgstad seg sammen. Fire av kommunene er Høyre-styrt.

Men også Arbeiderpartifolk i Indre Østfold mener Viken blir bedre enn Østfold, ikke minst fordi grensene til Akershus forsvinner.

– Når vi drar til byen, er det til Oslo og ikke til Fredrikstad, sier Aps Håvard Osflaten i Hobøl kommune retorisk.

Han frykter ikke at Indre Østfold kommune blir en utkant i Viken, slik han har opplevd det i dagens fylke. Han får støtte av sin partikollega i grensekommunen Marker, Kjersti Nythe-Nilsen.

Arbeiderpartiordfører i grensekommunen Marker hilser Viken velkommen. Hun mener det vil være et sterkere fokus på E18-korridoren i det nye fylket. Foto: Lars Håkon Pedersen / NRK

– Det handler om E18-aksen fra Oslo mot Stockholm. Den er glemt litt, men trafikken her øker, og all pendlingen herfra skjer langs den aksen, sier hun.

Hører mer til Follo

Og Indre-østfoldingene blir tatt vel imot i nabokommunen Ski. Herfra frakter østre linje på Østfoldbanen pendlere videre til Hobøl, Askim, Mysen og Rakkestad.

Ski-ordfører Hanne Opdan (Ap) mener Viken åpner muligheter mot Indre Østfold kommune.

Follo og Indre Østfold blir en sterk, ny region, mener Ski-ordfører Hanne Opdan. Hun innrømmer at fylkesgrensen også har vært grensen for deres oppmerksomhet tidligere. Foto: Lars Håkon Pedersen / NRK

– Det er mer naturlig nå når vi blir en ny region, det er bare å innse. Og vi kan lage en veldig sterk region med samarbeide, blant annet om kollektivtilbudet. Vår grense har tidligere stanset ved fylkesgrensa, innrømmer Opdan.

Tyngdepunktet i Østfold har vært Nedre Glomma-regionen med de største byene, Sarpsborg og Fredrikstad, men geografisk er Indre Østfold nærmere Follo og til dels Romerike.

Tidligere ordfører i Spydeberg Knut Espeland (KrF) sier at Indre Østfold har alt å tjene på at fylkesgrensen mot Akershus viskes ut.

– Det er kun konstruksjonen Østfold fylke som har oppretthold samhandling mellom Indre Østfold og byene i Nedre Glomma. Med ny region vil fokus rettes mot Follo og Oslo, sier han.

Kan velge nye skoler

I dag går 56 elever fra Indre Østfold på videregående skoler i ytre deler av Østfold, selv om det er videregående skole både i Askim og på Mysen.

Thor Hals foran det som blir rådhuset i den nye Indre Østfold kommune. – Viken åpner nye mulighet for oss mot Oslo, mener Hals. Han tror også at ungdom vil velge videregående skoler i Follo, som de ikke kan i dag. Foto: Lars Håkon Pedersen / NRK

Til nå har de ikke kunnet velge skolene som ligger nærmere, i Ski eller i Ås. Fylkesgrensen har hindret det.

Men fra 2020 blir det mulig, når Viken fjerner denne barrieren.

– Det kan ikke bli dårligere enn det har vært i Østfold, sier Thor Hals.

Østfold fylkesordfører Ole Haabeth skriver i en melding til NRK at det er urimelig å påstå at Indre Østfold er «glemt» i fylket, men at han forstår at den nye storkommunen i Indre Østfold nå vender seg mot Follo når fylkesgrensen forsvinner.