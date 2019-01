– Enkelt å «ta over» politiske ungdomslag

NRK forteller i dag om en tidligere aktivist i Den Nordiske Motstandsbevegelsen, DNM, som på kort varsel ble valgt til leder i et lokallag i Fremskrittspartiets Ungdom på Østlandet.

Det skjedde i et lokallag som sto i fare for å bli lagt ned på grunn av liten oppslutning.

Ikke bare Frps, men også andre partiers ungdomslag kan være lette å få kontroll over, mener ekstremismeforsker Anders Ravik Jupskås. Foto: Gaute Zakariassen / NRK

Partiforsker og nestleder Anders Ravik Jupskås ved Senter for ekstremismeforskning på Universitetet i Oslo er ikke overrasket over at det lot seg gjøre.

– Lokallagene i ungdomspartiene, inkludert FpU, er ofte ganske små og dermed lett å «ta over» for dem som måtte ønske det, hevder han.

Så sent som sist sommer var den aktuelle personen med på demonstrasjoner i regi av den nazistiske organisasjonen, som selv kaller seg nasjonalsosialister.

Den 20 år gamle mannen dukket opp på årsmøtet til det aktuelle lokallaget i midten av oktober. Han tilbød seg å ta over ledervervet – og ble valgt samme kveld.

Overfor ledelsen i Viken FpU har han angret på sin deltakelse i DNM.

Enkelt å få verv

Leder i Rød Ungdom, Tobias Drevland Lund, sier det er lav terskel for å få verv i deres organisasjon.

– I nyoppstarta lag er det ofte førstemann til mølla. Det åpner jo for at folk som ikke burde være med i organisasjonen, får verv i lokallagsstyrer. Men det har ikke vært et problem hos oss i nyere tid, sier Lund

Andreas Sjalg Unneland i SVs ungdomsparti, Sosialistisk Ungdom, sier man må være betalende medlem og ha meninger som samsvarer med organisasjonens grunnsyn før man velges.

– Dersom man hadde oppdaget at en person med ekstreme meninger mot alle odds hadde fått et tillitsverv, så ville personen blitt ekskludert etter de sentrale vedtektene og fratatt sitt verv, skriver han til NRK.

Ada Arnstad i Senterungdommen sier de alltid har dialog med kandidater til verv på forhånd, men at det kan skje at årsmøtet foreslår kandidater til lokallag direkte. Foto: OLE MARTIN WOLD / NTB scanpix

Hos Senterungdommen sier leder Ada Arnstad at de har prosesser for å sikre at man kjenner de som blir valgt til sentrale verv.

– En valgkomité prater med medlemmer som ønsker å ta på seg verv, med mål om å bli kjent med vedkommende.

Men hun sier også at årsmøtet i Senterungdommen kan foreslå kandidater til lokallag, og at det da ikke er garantert at valgkomitéen har snakket med kandidaten på forhånd.

Kan tiltrekke seg aktivister

I den aktuelle saken sier forsker Anders Ravik Jupskås at FpU potensielt kan tiltrekke seg personer med ytterliggående synspunkter.

– FpU snakker lite om innvandring i offentligheten og har ikke rykte på seg for å være spesielt restriktive. Men som det største ungdomspartiet med en innvandringskritisk profil kan det ikke utelukkes at høyreradikale aktivister med politiske ambisjoner fra tid til annen vil melde seg inn.