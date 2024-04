– Du kan godt rykke ned, men denne kampen skal du ikke tape, litt flåsete sagt.

Beskjeden fra Bjørn Inge Nilsen i Sarpsborg Arbeiderblads fotballpodkast er ikke til å misforstå.

Etter to tap og null scorede mål venter den til nå tøffeste oppgaven for Sarpsborg 08. Lørdag klokken 18 møter de rivalene fra Fredrikstad.

Utenfor banen er kampen mellom naboene allerede i full gang.

– Sarpingene har lengtet etter dette derbyet. Men de er nok også nervøse for at Fredrikstad er tilbake i Eliteserien, for nå kommer de som et godstog for å ta over hegemoniet, sier Kristian Bolstad.

Han er journalist i Fredriksstad Blad og mener det bare er «et spørsmål om tid» før FFK tar over tronen som det ledende laget fra Østfold.

– Det er så deilig hvor høyt oppe Bolstad og supporterne i Fredrikstad er nå etter to kamper. Alt er snudd på hodet. Det gir bare mer motivasjon til å ta dem, svarer Nilsen.

Se NRK Østfold oppladning til lørdagens lokaloppgjør. Du trenger javascript for å se video. Se NRK Østfold oppladning til lørdagens lokaloppgjør.

– Behandles for liggesår

Rivaliseringen mellom byene går langt tilbake i historien. På fotballbanen møttes de for første gang til en treningskamp i 1904.

Lørdagens lokaloppgjør ble raskt utsolgt, noe som betyr 12.500 mennesker innenfor portene på Fredrikstad stadion.

Nå benytter supporterne enhver anledning til å sende stikk i retning det begge kaller «den andre byen», og har brukt nettene til å pynte rivalenes by med supportereffekter.

Brannvesenet i både Sarpsborg og Fredrikstad bidrar til å fyre opp stemningen før helgens lokaloppgjør. Video: Sarpsborg kommune/Fredrikstad brannvesen Du trenger javascript for å se video. Brannvesenet i både Sarpsborg og Fredrikstad bidrar til å fyre opp stemningen før helgens lokaloppgjør. Video: Sarpsborg kommune/Fredrikstad brannvesen

Sarpingene har kost seg med å gjøre narr av FFKs spillestil etter deres omdiskuterte seier over Brann sist helg.

– Det ryktes at Fredrikstad ikke klarer å stille fullt lag på lørdag fordi så mange må behandles for liggesår, ler Bjørn Inge Nilsen.

I Fredrikstad fnyser man av at sarpingene nekter å legge igjen en krone i byen før kampstart.

Supporterklubben Fossefallet oppfordrer nemlig til å ta oppladningen i egen by.

Joachim Johansen vil helst skape liv i egen by før helgas derby. Foto: Rahand Bazaz/NRK

– Vi ønsker å støtte pubene og restaurantene i Sarpsborg. Det er mer gøy å lage liv i eget sentrum, sier supporterkoordinator Joachim Johansen i Sarpsborg 08.

Det bekymrer ikke Enrique Leonides Arnesen i Fredrikstads supporterklubb Plankehaugen nevneverdig.

– De har allerede kjøpt billett, så Fredrikstad får uansett noen kroner. Men det er bare deilig at vi slipper å snuble over sarpinger her i byen, sier han med et smil.

«Den andre byen» har blitt et godt innarbeidet navn på motstanderen hos supportere, både i Sarpsborg og Fredrikstad. Foto: Lars Håkon Pedersen / NRK

– Skjønner ikke hvor stor kampen er

Sarpsborg-spiller Magnar Ødegaard var bare 16 år gammel da han bidro til å sende Fredrikstad ned en divisjon, 6. november 2009.

Seieren var så viktig for byen at datoen nærmest regnes som en nasjonaldag.

– Jeg tror ikke alle skjønner hvor stor denne kampen er. Det er kanskje bare Lyn mot Vålerenga som er over i Norge. Dette er en kamp som er utrolig viktig for begge byer, sier Ødegaard.

Magnar Ødegaard mener Østfold-derbyet er blant de aller største i Norge. Foto: Sebastian Nordli/NRK

Han får støtte fra kompis og rival Simen Rafn fra Fredrikstad.

– Dette stikker mye dypere enn bare fotballen. Det handler om naboer og kolleger som er opp mot hverandre. Målet og drømmen er at vi skal vekke skikkelig liv i dette oppgjøret, sier Rafn.

Hva blir de personlige konsekvensene for deg ved et tap?

– Jeg prøver å unngå Sarpsborg så langt det lar seg gjøre. Men jeg tar meg kanskje en tur på badeland der oppe hvis det blir seier, smiler han.

Simen Rafn understreker at lørdagens kamp handler om mye mer enn bare fotball. Foto: Tomas Berger/NRK

FFK-supporter: – Da brister hjertet

Arnesen i Plankehaugen har fulgt laget i sitt hjerte helt siden 1964 og gleder seg til lørdagens lokaloppgjør.

Enrique Leonides Arnesen har fulgt Fredrikstad tett i 60 år. Foto: Tomas Berger/NRK

Men, han har opplevd både opp- og nedturer mot det han kaller «smurfene fra fossen», og vet altfor godt hva et tap i derbyet betyr.

– Da brister hjertet. Det er det verste som kan skje. Vi kan tape mot alle lag, men vi skal ikke tape mot Sarpsborg.