Tyrkisk supercup ble en farse – Fenerbahçe gikk av banen etter tre minutter

Den tyrkiske supercupen i fotball skulle gi håp og inntekter til ofrene for jordskjelvet i fjor. Kampen varte mindre enn tre minutter.

Fenerbahçe gikk av banen i protest mot det som oppleves som urettferdig behandling. Da ledet Galatasaray 1-0 etter scoring av Mauro Icardi.

Fenerbahçe stilte med sitt U19-lag i kampen i Sanliurfa, mer enn 1000 kilometer fra Istanbul der begge klubbene hører hjemme.

Området ble i fjor rammet av et katastrofalt jordskjelv som krevde minst 53.500 menneskeliv. Inntektene fra kampen skal gå til ofrene.

Fenerbahçe hadde bedt om at kampen utsettes med tanke på klubbens forberedelser til kvartfinalen i europaligaen mot greske Olympiakos torsdag, men ble ikke hørt. Klubbens ønske om å hente en utenlandsk dommer ble også avslått.

Fenerbahçe føler seg dårlig behandlet. Det hjalp ikke at to av klubbens spillere onsdag ble utestengt for sine handlinger da publikum stormet banen etter en bortekamp mot Trabzonspor.

Tyrkiske medier meldte allerede før kampen at Fenerbahçe kom til å gå av banen rett etter avspark.