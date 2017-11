Ett mål kan forandre topp- og bunnstriden i Eliteserien

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Rosenborg har vært seriens soleklare ener, og kunne i forrige uke løfte seierspokalen. Men hvem som tar andre- og tredjeplassen er fortsatt uvisst. For med én serierunde igjen kjemper både Molde, Sarpsborg og, i teorien, Strømsgodset om andreplassen i serien.

Sarpsborg 08 og Molde møtes til dyst i kveld.

I Molde er det spill i Europa som er det viktigste, forteller manager Ole Gunnar Solskjær.

– Jeg vet de har lyst til å komme seg ut i Europa. Men vi møter et godt lag som skal ut i cupfinale neste helg. Så vi er nødt til å stå på og kjempe. Vi har forberedt oss godt, sier Solskjær til NRK.

I Sarpsborg ligger fokuset på kampen, og ikke omstendighetene rundt.

– Vi gleder oss veldig over at vi kan være med å spille om noe. Så vi drar til Molde med det i tankene, ikke at vi skal tjene penger, sier Sarpsborg-trener Geir Bakke.

Det er nemlig en stor forskjell på pengepremien for andre- og fjerdeplass.

Strømsgodset kjemper om bronse

Strømsgodet på fjerdeplass kan snyte Sarpsborg for deres første medaljer i Eliteserien.

Drammens-laget har like mange poeng som Sarpsborg, begge har 50 poeng, men Strømsgodset har langt dårligere målforskjell, og kjemper derfor etter all sannsynlighet om tredjeplassen og en plass i kvalifiseringen til Europaligaen.

Med seier over Aalesund og Sarpsborg-tap i Molde kan Strømsgodset ta over tredjeplassen i eliteserien. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Strømsgodset møter Aalesund som kjemper om å unngå nedrykk. Sogndal ligger nemlig på 15-plass, men har like mange poeng som Aalesund på 14.

Med Sogndal-poeng mot Vålerenga, og Aalesund-tap mot Strømsgodset er det de oransje fra Møre og Romsdal som må ta den tunge veien ned i førstedivisjon..

Aalesund-trener Trond Fredriksen kan garantere at laget er motivert foran den siste kampen i årets Eliteserie.

– Det er det ikke noen tvil om. Så handler det om å justere litt opp eller ned i forhold til hvordan du leser gruppen i timene inn mot kampstart.

Ett mål kan forandre alt

Skulle det ved 20-tiden i kveld være slik at Strømsgodset har slått Aalesund 1-0, mens Molde-Sarpsborg og Sogndal-Vålerenga begge ender 0-0, vil Strømsgodset ta over tredjeplassen i serien fra Sarpsborg, mens Aalesund rykker ned fra divisjonen.

Én scoring kan dermed velte helt om på topp- og bunnplasseringene.

Dette er nok en scenario Sogndal kan være fornøyd med. For der sitter de med en frykt for å måtte spille førstedivisjonsfotball neste sesong.

– De gleder seg til kampen. Men jeg tror de har litt vondt i magen, for nå skal de kjempe om å få bli i Eliteserien, sier Sogndal-trener Eirik Bakke.

Hvem som får sølv og bronse, og hvem som må ta den tunge turen ned til det nest øverste nivået i norsk fotball, er klart litt før klokken 20 i kveld.