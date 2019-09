Ifølge statsmeteorolog Eldbjørg Moxnes er det ventet opp mot 40 millimeter nedbør i løpet av seks timer onsdag ettermiddag og kveld.

– I første omgang er det jevnt regn, så blir det en overgang til regnbyger utover kvelden. I den mest intensive perioden vil det bli 35-40 millimeter nedbør på seks timer, sier hun.

Meteorologisk institutt har derfor sendt ut gult farevarsel og advarer om stengte veier og lokale oversvømmelser i tettbygde områder på Østlandet.

Det er også forventet flomvannføring på gult nivå i små vassdrag og enkelte mellomstore vassdrag.

FAREVARSEL: Statsmeteorolog Eldbjørg Moxnes forteller at det er ventet så mye regn på Østlandet at de har sendt ut gult farevarsel. Foto: PRIVAT

Det er ikke sendt ut farevarsel for Sørlandet, men ifølge Moxnes vil situasjonen være litt av det samme der.

– Der har det gått litt over til regnbyger. Det blir en del nedbør, men ikke så mye at det når farevarsel-kriteriet, sier hun.

Torsdag trekker nedbøret nordover til de fleste steder i Nord-Norge. Regnet kommer først på Helgeland og brer seg nordover mot Finnmark utover kvelden.

OVERSVØMMELSE: Innbyggerne i Fredrikstad ble hardt rammet av styrtregnet som lå over byen natt til søndag. Flere av gatene i sentrum ble fylt av vann. Foto: Merete Aarøy

Tør ikke reise på ferie

Store nedbørsmengder over Østlandet førte i helgen til oversvømmelser i rundt 250 kjellere og forårsaket skader for flere titall millioner.

Bare i Fredrikstad var vannskadene så store og mange at forsikringsselskapene måtte hente inn hjelp fra Nederland, Danmark og Sverige for å rydde ut av kjellere.

Elisabeth Eilert var en av dem som fikk kjelleren full av vann i helgen. Det var den femte gangen i sommer at vann som ikke tas unna av avløpsrør har fylt kjelleren hennes.

BEKYMRET: Elisabeth Eilert har fått låne vifter av forsikringsselskapet. De har flere ganger tenkt å hente viftene, men latt de stå siden det er meldt regn. Foto: Vilde Elgaaen / NRK

Nå er hun redd for å dra på ferie i frykt for at det skal skje igjen.

– Vårt største mareritt er at det blir oversvømt mens vi er bortreist. Da er vi jo ikke her til å bære bort ting og sette i gang pumpa.

Eilert ber kommunen om å ta de stadige oversvømmelsene på alvor.

– Kummen klarer ikke å ta vannet unna, og da ender det i kjelleren vår. Vi er jo redd for at det skal fylles opp helt til taket her nede, sier Eilert.

OVERSVØMT: Slik så det ut i kjelleren til Elisabeth Eilert på søndag. Onsdag er det varslet nye timer med store nedbørmengder. Foto: PRIVAT

Gamle rør

I Fredrikstad er nesten 300.000 meter av det kommunale ledningsnettet mellom 20 og 50 år gammelt. 16.000 meter av ledningsnettet er fra før 1910, ifølge SSB.

– Mye av det nettet som ligger der i dag er gammelt. Vi har fullt fokus på å utbedre og bytte ut det eksisterende nettet. Det å bytte ut er noe av det viktigste vi gjør, sier Marianne Holen, etatsjef for vann og avløp i Fredrikstad kommune.

Etatsjefen ber huseiere om å gjøre det de kan selv, som å sørge for at vann i takrenner havner et stykke vekk fra huset, slik som på plenen.

– Vi er nødt til å belage oss på styrtregn fremover, og at avløpsnettet ikke kommer til å takle slike ekstremsituasjoner.

KLOAKK: Den forrige eieren installerte denne ventilen for å forhindre at kloakk kom opp i kjelleren. Nå er det kun regnvann og leire som siver inn, forteller Eilert. Foto: Vilde Elgaaen / NRK

Oversvømt kjeller - igjen

Elisabeth, ektemannen og de to barna deres har bare bodd i huset siden juni. Hun forteller at de fikk beskjed om at det kunne bli litt fuktig på gulvet.

– Hadde vi visst hvor ille disse oversvømmelsene faktisk var hadde vi nok ikke flyttet hit, sier hun.

Eilert legger til familien må sette på vekkerklokken midt på natten slik at de kan sjekke kjelleren for oversvømmelse når det regner.

– Det blir også mye styr med innboforsikringen. I helga gikk et kjøleskap, i tillegg til vaskemaskin og tørketrommel. Forrige gang det ble oversvømt gikk varmtvannsberederen, sier hun.