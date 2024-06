– Hvis jeg hadde vært miljøminister eller kommunalminister i dag, så hadde ikke jeg sittet rolig i stolen, sier stortingsrepresentant Une Bastholm (MDG).

Tidligere i juni fortalte NRK historien om det planlagte næringsområdet Viken Park.

Prosjektet blir et av de største naturinngrepene i Norge, dersom det vedtas av politikerne i Fredrikstad til høsten.

Dette er saken Ekspander/minimer faktaboks Næringsområdet på Tofteberg i Fredrikstad vil bli et av Norges største naturinngrep, dersom det blir en realitet.

Naturen i området ble aldri kartlagt før areal tilsvarende 250 fotballbaner ble satt av til næringsareal, viser NRKs undersøkelser.

I området finnes store naturverdier, gammel furuskog, rødlistede arter, fredede kulturminner og store mengder landbruksjord.

Næringsbygg skal etter planen senkes ned i landskapet, og oppta rundt en tredjedel av arealet.

Flere lokalpolitikere mener de ikke ble godt nok informert før de sa ja til prosjektet.

NRK har også funnet flere bindinger i planarbeidet. De involverte mener bindingene er uproblematiske.

Politikerne i Fredrikstad skal ta endelig stilling til planen etter sommeren. I denne siste runden er det gjort en omfattende kartlegging av naturen.

Administrasjonen i kommunen mener saken er håndtert på riktig måte.

I skogen finnes det store naturverdier. Både rødlistede sopparter, gammelskog og dyreliv. Utbyggingen vil få store konsekvenser for naturen i området. Denne delen av skogen er svært gammel. Da NRK var i området med biolog Ola Martin Wergeland Krogh, undersøkte han alderen på flere av trærne. Ett var over 230 år gammelt. I planområdet er det registrert vilt og en rekke fuglearter. I planområdet finnes det også plantet skog. Heidi Oskarsen og Ola Wergeland Krogh måler en hul eik innenfor planområdet. Hule eiker har et spesielt vern.

Bastholm mener politikernes tankesett må endres for å hindre bit-for-bit-nedbygging av norsk natur.

– Regjeringen er nødt til å ta for seg systemet, og legge tydeligere statlige føringer for kommunene, slik at det ikke blir så enkelt å bygge ned natur.

– De må også stille høyere krav til kunnskap hos lokalpolitikerne tidlig i prosessen, slik at de faktisk får informasjon om naturverdier.

– Verktøyene er ikke gode nok

– Dette viser at vi trenger å ta noen grep i måten vi jobber med naturpolitikken vår på, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) til NRK.

Regjeringen jobber nå med en handlingsplan for natur. De mener også det er behov for å få på plass et eget naturregnskap.

I januar kunne NRK avsløre at det har blitt begått 44.000 inngrep i norsk natur de siste fem årene.

Naturregnskapet regjeringen ser for seg skal gjøre det enklere for lokalpolitikere å ta velinformerte beslutninger.

– Verktøyene er ikke gode nok i dag, sier miljøministeren.

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap). Foto: William Jobling / NRK

Vil skrote prosjektet

Forrige uke sa tidligere klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) til NRK at han mener hele Viken Park-prosjektet må stoppes.

Eksperter har kalt prosessen «absurd» og «en av de grelleste sakene» de har sett.

Det har også blitt stilt spørsmål rundt gyldigheten av kommunens tidligere vedtak.

Flere lokalpolitikere har også innrømmet at de ikke visste hva de sa ja til. På et tidspunkt måtte enkelte av dem lese gjennom nesten 3.000 sider med sakspapirer på en snau uke.

Gruppeleder for Rødt i Fredrikstad Hannah Berg tror ikke lenger at partiet kommer til å stille seg bak områdereguleringen.

– Ikke et gammeldags industriområde

Det politiske flertallet, med Arbeiderpartiet og Høyre i spissen, har fortsatt planer om å realisere utbyggingsprosjektet.

– Dette er ikke et gammeldags industriområde, dette er en del av det grønne skiftet. Det har vært ønsket både av fylkeskommunen og nabokommuner, slik vi har forstått det, har Høyres gruppeleder Anne Lisbeth Undahl tidligere sagt til NRK.

Administrasjonen i kommunen har ansvaret for å opplyse saker før de kommer til politisk behandling. De mener denne saken er håndtert på riktig måte, og ser ingen grunn til å ta selvkritikk.