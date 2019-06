Doblet salget av jodtabletter etter suksesserien «Chernobyl»

Salget av jodtabletter har økt i tiden etter premieren av TV-serien «Chernobyl» på HBO.

Serien er en dramatisering av da atomkraftverket i datidens Sovjetunionen eksploderte natt til 26. april 1986. TV-serien har blitt svært godt tatt imot, og topper i skrivende stund IMDBs liste over seriene med høyeste rating noensinne.

– Det er en kjempebra serie som gir et interessant innblikk i hva som skjedde, sier Astrid Liland, seksjonsleder for beredskap i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.

HAR SETT: Liland har selv sett TV-serien Chernobyl, og synes den er veldig bra. Foto: Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

I de fem ukene etter at serien hadde premiere, har det blitt solgt snaut 1900 pakker med jodtablettene Jodix. Det er dobbelt så mange som i de fem foregående ukene, viser tall NRK har fått av Apotekforeningen.

– Serien minner oss om at ting kan gå alvorlig galt. Selv om sjansene for en tilsvarende katastrofe er liten, må folk være forberedt, sier Liland.

– Viktig å ha tabletter tilgjengelig

Hvis en reaktor skulle eksplodere, slik om i Tsjernobyl, vil norske myndigheter komme med to beskjeder; ta jodtabletter, og hold deg innendørs.

Fra Fra 1. november 2018 kunne man kjøpe jodtabletter reseptfritt i norske apotek. Siden da har det blitt solgt drøyt 48.600 pakker. Foto: Apotekforeningen

Tablettene beskytter ved å blokkere opptaket av radioaktivt jod i skjoldbruskkjertelen, så lenge tablettene blir tatt innen fire timer etter utslipp fra en kjernereaktor.

Myndighetene anbefaler voksne, barn og unge under 40 år, samt gravide og ammende, til å gå til innkjøp av jodtabletter for beredskap.

– Hvor påvirket vi vil være i Norge avhenger av hvor ulykken inntreffer, men det er uansett viktig å ha tablettene tilgjengelige. Rett etter en slik hendelse er ikke det ideelle tidspunktet å ta en tur på apoteket, sier Liland.

Anbefaler tabletter på ferie

Hun anbefaler samtidig at man tar med tablettene når man skal på ferie til land som er nærmere en atomreaktor enn vi er i Norge. Flere populære reisemål, som Spania og Frankrike, har slike reaktorer.

– Ulykker kan skje når og hvor som helst, også når man er på ferie. Derfor må man også tenke på å ta med seg jodtablettene i kofferten.

I 2015 var det 441 atomreaktorer i drift i verden, fordelt på 30 land. I Europa er det 17 land som har kjernekraft, med totalt 184 reaktorer i drift, ifølge Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.

– I tillegg er det atomdrevne fartøy i farvann nær Norge, så også de som tar ferien her hjemme bør ha de med seg.

De siste ukene har antallet turister som vil besøke området rundt Tsjernobyl og spøkelsesbyen Pripjat gått kraftig opp, melder Reuters.

Ifølge Sergej Ivantjuk, sjef for reiseselskapet Soloeast Tours, har de fått 30 prosent flere bestillinger sammenlignet med mai i fjor. Antallet bestillinger foran sommersesongen har økt med 40 prosent.