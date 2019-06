Russland lager sin egen versjon av «Chernobyl»

Denne uken slapp HBO siste episode av den historiske TV-serien «Chernobyl», som i skrivende stund topper IMDBs liste over seriene med høyeste rating noensinne.

I Russland har serien satt i gang en heftig debatt om hva som faktisk skjedde i 1986, men ifølge Hollywood Reporter har «Chernobyl» blitt godt mottatt av det russiske folk.

Men ikke i maktens korridorer.

Moscow Times skriver nemlig at «Kreml-vennlige mediehus har satt i gang et korstog» mot «Chernobyl», og serien blir ifølge flere kilder på høyt hold karakterisert som en anti-russisk karkikatur.

– Det eneste som mangler er bjørner og trekkspill, sier Stanislav Natanzon, som er nyhetsanker i Rossia 24.

Avisen Pravda mistenker at serien blir brukt som et middel for å ødelegge Russlands rykte som atommakt. Argumenty i Fakty, en avis som er populær blant eldre, beskriver serien som «en karikatur».

Men det er ikke alt.

Lager egen versjon

Denne uken ble det klart at det russiske TV-selskapet NTV skal lage sin egen rivaliserende film om Tsjernobyl-ulykken.

Filmen skal allerede være under innspilling i Hviterussland og blir regissert av Alexei Muradov. Ifølge Hollywood Reporter skal filmen være delfinansiert av det russiske kulturdepartementet.

I motsetning til serien skal filmen ikke fokusere for mye rundt sannheten, men i stedet følge en konspirasjonsteori om at amerikanske CIA hadde infiltrert Tsjernobyl og hadde en finger med i spillet rundt eksplosjonen.

– Mange historikere tviler ikke på at det var en fremmed etteretningsagent til stede dagen da eksplosjonen fant sted, sier regissør Muradov til Moscow Times.

Ingen «Chernobyl 2»

En som definitivt tviler på den teorien er Craig Mazin. Ifølge Vice brukte regissøren som laget «Chernobyl» flere år på faktasjekking av alt fra selve historien til fargen på tapetet i pauserommet.

Serieskaper Craig Mazin har fått mye ros for «Chernobyl», men sier at det ikke blir noen oppfølgersesong. Foto: Angela Weiss / AFP

Dramaserien ligger tett opp mot det som faktisk skjedde da atomkraftverket i datidens Sovjetunionen eksploderte natt til 26. april 1986.

Det har vært skrevet mye om en mulig oppfølgersesong av «Chernobyl», men det blir i så fall uten regissør Mazin. Det skriver regissøren på Twitter.