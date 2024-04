NRK har i prosjektet Instukids vist hvordan veien til sprøyter og piller er kort for barn og unge på norske barneverns­institusjoner.

– Vi må bli bedre på å beskytte ungdommene så det ikke går dem ille, og at man ikke blir rusavhengig på barnevernsinstitusjon. Det skal jo ikke skje. Men vi vet at det skjer, sier Kjersti Toppe (Sp).

Ministeren varsler nå at det må skje endringer i norsk barnevern.

– Det er en veldig viktig sak for meg, sier hun.

Dop på døra

I over ett år har NRK snakket med 100 barn og unge som bor eller nylig har bodd på barnevernsinstitusjoner.

De forteller om en hverdag der overdoser, heroinsprøyter på rommet og dopleveranser på døra er vanlig. Over halvparten forteller at de i perioder har brukt ulovlige rusmidler daglig mens de har bodd på institusjon.

Bildene er sendt til NRK fra ulike barn og unge som bor eller har bodd på barnevernsinstitusjoner og er gjengitt med tillatelse. Foto: Privat Bildene er sendt til NRK fra ulike barn og unge som bor eller har bodd på barnevernsinstitusjoner og er gjengitt med tillatelse. Foto: Privat

De 100 NRK har snakket med er i alderen 13 til 23 år og har delt åpent om rus og barnevern på TikTok. De er ikke representative for alle barn i barnevernet.

Slik har vi funnet de 100 Ekspander/minimer faktaboks På TikTok er det flere emneknagger knyttet til barnevern og institusjoner. Vi lastet ned navnene til åpne brukerkontoer som hadde delt videoer der. Så valgte vi ut de TikTok-brukerne som oppfylte to kriterier: Har delt videoer om rus

Har delt videoer om å bo på barnevernsinstitusjon Deretter søkte vi i kommentarfeltene deres etter andre brukere som også skrev om institusjoner og rusbruk. Vi sjekket om disse hadde åpne kontoer, og i så fall om de også oppfylte de to kriteriene våre. Til sammen har vi sjekket ut omtrent 1500 kontoer. Vi har tatt kontakt med 175 TikTok-brukere som oppfylte kriteriene. Av disse har vi fått svar fra og intervjuet 100 personer mellom 13 og 23 år. Alle bor eller har nylig bodd på barnevernsinstitusjoner. Noen har av ulike grunner sluttet å svare underveis. To har dødd, mens andre har havnet på lukkede institusjoner uten sosiale medier. Det kan også være andre grunner.

– Klarer ikke forebygge

Toppe mener barnevernet i dag ikke har de rammene som trengs for å sette grenser.

– Det blir for enkelt for barn på institusjon å få tak i rusmidler.

Hun peker også på at barn som bor på barnevernsinstitusjoner ofte har hatt det vanskelig og opplevd mye ustabilitet.

– Vi vet at mange av disse barna flytter veldig mye, som kan gjøre at de søker til rus mer enn de hadde gjort ellers. Og vi klarer ikke å forebygge rusbruken hos barna godt nok. Vi gir dem ikke den stabiliteten, vi gjør det kanskje heller verre.

– Når dere vet at det skjer, har dere da sviktet disse barna?

– Alle barn som ikke får den hjelpen de skal ha på institusjon, har vi sviktet. De har krav på beskyttelse. Når de ikke får det, er det uakseptabelt. Det er mitt ansvar, og det tar jeg veldig på alvor, sier hun.

Toppe vil også understreke at hun har snakket med mange barn som får den hjelpen de trenger og ikke har begynt med rus.

– Det må vi og huske på i denne debatten.

Vil ha rusbehandling ut av barnevernet

For to år siden ble Barnevernsinstitusjons­utvalget oppnevnt for å finne ut hvordan barn på institusjoner skal få det bedre. De leverte sin NOU i oktober 2023 der de var tydelige på at psykisk syke og rusavhengige må ut av barnevernet og inn i helsevesenet.

Utredningen ble sendt på høring og fristen for å komme med svar gikk ut i slutten av januar. Toppe sier at regjeringen jobber med en ny strategi for barn på institusjon. Den innebærer også at barna skal få den hjelpen de trenger fra andre sektorer enn barnevernet.

– Den rusbehandlingen som skjer i barnevernet i dag er ikke god nok, sier Toppe.

Hun tror ikke det er mulig å gjøre barnevernsinstitusjoner helt rusfrie.

– Men det er for stor forskjell på det og å ha en tung ruskultur rundt en del barnevernsinstitusjoner. Der ungdommer blir introdusert for rus og kanskje også avhengige av rus under barnevernets omsorg.

– Er barna som bor på institusjoner trygge?

– Jeg forstår godt spørsmålet. Det er for mange barn som ikke er trygge nok og ikke får den beskyttelsen de har krav på, og som ikke opplever den roen og stabiliteten de har krav på når de får et tilbud fra barnevernet. Det er ille, og sånn skal vi ikke ha det.