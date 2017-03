Advarer Høyre-kolleger: – Jubler for tidlig

FORNØYD: Heidi Nordby Lunde (H) mener en annen miljøavgift er bedre enn flypassasjeravgiften. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

– Gratulerer til Østfold Høyre for å få gjennom en seier. Men jeg lurer på om de jubler litt for tidlig, sier Heidi Nordby Lunde.

Stortingspolitikeren har sittet i redaksjonskomiteen til partiet, og der har hun stemt mot forslaget om å fjerne flypassasjeravgiften. Likevel er Lunde fornøyd med vedtaket – fordi partiet samtidig skal jobbe for en annen avgift.

– Det var en god idé å innføre en avgift, men innretningen har ikke vært god nok. Det skal innføres en miljøavgift der forurenser betaler i stedet, sier Lunde

Stort engasjement

Det var i 2015 regjeringen og samarbeidspartiene vedtok flypassasjeravgiften, og sommeren 2016 ble den innført.

Få måneder senere måtte Moss lufthavn Rygge legge ned driften. Den utløsende årsaken var at Ryanair, som hadde vært det dominerende selskapet på flyplassen, ikke lenger ville ha basefly så lenge avgiften ville gjøre billettene dyrere.

Det er uvisst hva konsekvensene blir for flyplassdriften på Rygge dersom avgiften blir skrotet for godt. Det avhenger blant annet av hva slags avgift som blir innført i stedet.

Østfold-politikere har uansett jobbet intenst for å fjerne avgiften, også opp mot egne partifeller.

– Ryanair har lagt mye av skylden på at de la ned aktiviteten på Rygge på denne avgiften, og på mange måter har det blitt ettermælet etter at flyplassen måtte legge ned. Det er stort engasjement i Østfold for at det fortsatt skal være drift der, og sånn sett er dette et viktig signal å sende til flynæringen, sier Pettersen.

Uenigheter i partiet

Næringsminister Monica Mæland legger ikke skjul på at hennes parti aldri har vært noen stor tilhenger av avgiften.

– Dette var først og fremst en avgift som skulle ha en miljøgevinst. Forslaget kom frem i forhandlinger i Stortinget, og det må vi respektere. Men det betyr ikke at vi som partimedlemmer ikke har andre standpunkter til dette, sier Mæland.

Får støtte i andre partier

Ordfører Inger-Lise Skartlien (Ap) i Rygge kaller vedtaket fra Høyre «rørende likt» noe hennes parti allerede har gått inn for.

– Jeg tror at selv om avgiften var døden for Moss lufthavn Rygge, så tror jeg ikke dette vedtaket kan gi liv i flyplassen igjen. Jeg tror ikke avgiften avgjør om noen nye vil etablere seg på med sivil luftfart på flyplassen, sier Skartlien.

SAMARBEID: Inger-Lise Skartlien og Tage Pettersen representerer hvert sitt parti, men har stått samlet i ønsket om å berge flyplassdriften på Rygge. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Venstres førstekandidat i Østfold, Finn-Erik Blakstad, sier han er helt på linje med Høyre i denne saken.

– Det er viktig at miljøavgifter fører til reduserte utslipp. Da er det fullt mulig å legge på en CO₂-avgift som gjør at jo mer man slipper ut, jo mer må man betale, sier han.