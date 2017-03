MDG fortviler over at Høyre vil skrote flyseteavgiften

– Jeg er veldig oppgitt. Det bør alle miljøinteresserte Høyre-velgere være også. Dette viser at Høyre er mer redd for små avgifter enn for globale klimaendringer, sier Rasmus Hansson (MDG) til NRK.

Høyres landsmøte vedtok fredag å skrote den omstridte flyseteavgiften, etter forslag fra fylkeslaget i Østfold.

Nedlagt flyplass

I Østfold har Høyre-politikerne fått en vanskelig jobb med å forsvare regjeringens flyseteavgift. De har sett konsekvensen av avgiften på nært hold, etter at Ryanair trakk seg ut fra Rygge lufthavn og flyplassen la ned all drift.

– Flyseteavgiften virket jo. At Ryanair trakk seg ut, beviste veldig klart at luftfarten er en bransje som baserer seg på å strekke klimastrikken ekstremt langt. Det var selvsagt ille for Rygge kommune, men det gjorde ingenting at vi ble kvitt Ryanair, mener Hansson.

Ifølge forslaget som Høyre vedtok på landsmøtet, skal flyseteavgiften erstattes av «en avgift som har klar miljøeffekt».

– Det har jeg veldig liten tro på, når de starter med å avvikle et vedtak og sier de skal erstatte det med noe som ikke finnes og ikke kan si hva det er. Det virker som en kjempedårlig unnskyldning for å slippe unna en avgift, sier Hansson.

– Mangler vilje

Flyseteavgiften kom på plass etter regjeringens budsjettforhandlinger med støttepartiene KrF og Venstre i 2015, og ble innført i juni i fjor. Men under ett år senere går altså regjeringspartiene Høyre inn for å skrote avgiften de selv innførte.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet var motstandere av avgiften, men har siden tatt den inn i sine alternative budsjetter.

– Denne prosessen har vært en sørgelig demonstrasjon av hvor uvillige de store norske partiene er til å gjøre noe som helst som de tror kan koste noe politisk, for å redde jordens klima, sier Hansson.

Avgiften på 88 kroner per passasjer som flyr fra norske lufthavner skulle sikre staten 1 milliard kroner i året.