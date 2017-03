Høyre vil avvikle flypassasjeravgiften

FORNØYD: Ordfører Tage Pettersen i Moss er en av dem som jobbet for at Høyre skal fjerne avgiften. Foto: Lotte Olsen/NRK

– Stor dag for Østfold på landsmøte! Et stort flertall gikk for å avvikle flypassasjeravgiften!! skriver Moss-ordfører Tage Pettersen på Twitter.

Høyres landsmøte sluttet seg fredag til et forslag om å fjerne den utskjelte flypassasjeravgiften og erstatte den med en annen miljøavgift.

Forslaget fra Østfold Høyre ble tatt opp på tampen av samferdselsdebatten. I voteringen ble det flertall for forslaget.

Omstridt avgift

Flypassasjeravgiften var en del av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene i november 2015. Den ble innført 1. juni i fjor, og var beregnet å gi 1,6 milliarder kroner i inntekter inneværende år.

Avgiften var likevel omstridt, og ble brukt som Ryanairs hovedargument for å flytte fra Moss lufthavn Rygge. Det endte med at flyplassen ble lagt ned.

For Østfold-politikerne i Høyre, som jobber for at andre aktører skal gjenåpne flyplassen, er det en stor seier å få fjernet avgiften. Råde-ordfører René Rafshol forteller at de har jobbet aktivt mot andre deler av partiet for å få støtte for forslaget.

– Det er et klart signal fra Høyre at avgiften vil fjernes når vi kommer i regjering igjen i 2017, sier Rafshol.

Endret mening flere ganger

Flypassasjeravgiften har vært en omstridt sak også innad i Høyre.

I 2010 slaktet nestleder Jan Tore Sanner et forslag om en slik avgift på partiets nettsider.

– Å gi enda en regning til befolkningen er ikke løsningen. Dette er et typisk SV-forslag, sa nestleder Jan Tore Sanner den gang.

Da debatten raste i 2015, var tonen en annen. Da beskrev finanspolitisk talsmann Svein Flotten partiets snuoperasjon siden 2010 slik overfor Dagbladet.

– Tiden og utviklingen i synet på klimaspørsmål går fort.

Nå snur altså partiet igjen. Ifølge Tage Pettersen er det nye vedtaket ikke en innrømmelse av at det var feil å innføre avgiften for et år siden.

– Det har ikke vært noe tema. Når vi skal vedta et stortingsvalgprogram på et landsmøte, så ser vi fremover. Det er det som har vært fokus når vi ønsket et vedtak som sa nei til avgiften, sier Pettersen.