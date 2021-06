Han har fått to brev i posten om at han må ut av landet.

Mor, lillesøster og flere brødre har allerede forlatt Norge.

Han har sett storebroren Abdel få permanent opphold.

Mustafas sak har engasjert mange. Han har gjort inntrykk på stjerner som Martin Ødegaard og Karpe. Ifølge ordføreren i Asker er han en vaskeekte askerbøring.

Nå skal fremtiden hans avgjøres. I sal 427 i Oslo tingrett.

Siden 2012 har Mustafa levd i usikkerhet i Norge. Får han bli eller må han dra? “ Alt jeg vil er å være normal, alt jeg vil er å ikke gå rundt å være gal. Jeg vil vokse opp til en bra mann og en bra far. Men hvordan skal jeg det, hvis dere tar fra meg alt? Ja, faen. – Mustafa Hasan som 15-åring

Tegningene i saken er laget av Mustafas gamle klassekamerater.

Kampen som skal kjempes

Nå bruker han dagene på å forberede seg.

– Jeg er bare glad jeg får føre en kamp som bare handler om meg. UNE har aldri vurdert saken min på et selvstendig grunnlag, sa Mustafa da han fikk vite at saken hans skulle opp i tingretten.

Han føler de tidligere sakene har handlet om det moren gjorde da hun kom til Norge.

Det er Nicolai V. Skjerdal som er Mustafas advokat. Han jobber for advokatfirmaet Fend og det er de som har tatt ut søksmål mot Utlendingsnemnda (UNE) på vegne av Mustafa.

Han ber om at avslaget på Mustafas søknad blir ugyldiggjort.

– Hvis det fører frem så betyr det ikke at domstolen dermed har gitt han oppholdstillatelse. Det betyr i så fall at saken går tilbake til ny vurdering i utlendingsforvaltningen, sier Skjerdal.

Ifølge UNE løy moren om å være statsløs palestiner fra Vestbredden, da hun kom til Norge i 2008. UNE mener hun er jordansk statsborger. Det gir henne ikke samme rett til oppholdstillatelse i Norge.

I 2012 ble den midlertidige oppholdstillatelsen til hele familien trukket tilbake.

UNE mener saken er nøye behandlet. Både av dem, av Utlendingsdirektoratet (UDI) og i retten.

De mener at Mustafa ikke har rett til å få opphold i Norge. Han har aldri hatt gyldig oppholdstillatelse i Norge, ifølge dem.

– I denne saken så mener UNE at det er riktig å avslå hans søknad om opphold på humanitært grunnlag, og uten en oppholdstillatelse vil han da måtte forlate Norge, sier Terje Østraat, avdelingsleder i UNE.

Det er nettopp dette som skal tas opp i Oslo tingrett.

Advokaten til Mustafa mener at han har rett på opphold i Norge, uavhengig av det UNE mener er morens handlinger.

– Men uansett, Mustafas tilknytning gjennom alle disse årene, gir grunnlag for oppholdstillatelse, sier Skjerdal.

Hasan-familiens historie I 2008 bosetter familien Hasan seg i Norge. Mor, to eldre brødre, Mustafa og Abdelrahman. I 2009 blir en lillesøster født. Familien får innvilget midlertidig opphold i Norge. Året etter kommer to andre brødre av Mustafa til Norge. De blir nektet opphold og må forlate landet. I 2012 mener utlendingsmyndighetene at moren har løyet. Fem år senere konkluderer Borgarting lagmannsrett at familien er jordanske statsborgere. Dermed blir den midlertidige oppholdstillatelsen trukket. I 2017 forlater moren og lillesøsteren, som er født i Norge, landet. Mustafa og Abdelrahman blir værende under barnevernets omsorg.

Mustafa og hans ett år eldre bror, Abdelrahman, har vært i Norge like lenge. Selv om de har vært her like lenge påpeker UNE at hver sak behandles individuelt.

Det er mange ting som brødrene har til felles, men deres situasjon er ikke identiske, mener utlendingsmyndighetene. En får bli. Må den andre dra?

Mustafa og vennegjengen

Mustafa har seks i nynorsk, spiller fotball og bruker mye tid på musikk.

Om ikke lenge er han ferdig med siste året på Nesbru videregående skole. Da NRK besøkte han der i desember var kompisene hans opprørte.

Vet et bord i hjørnet av kantina samlet kompisene til Mustafa seg. «Helt krise», kalte gutta det.

Tobias Januszczah (18) er kompisen som kjører Mustafa over alt, er med på alle møter og som hentet han den dagen han fikk avslaget fra Utlendingsnemnda.

– Jeg synes det er trist, men også flaut hvordan hele behandlingen har vært av saken. Og hvordan det har pågått så lenge, sier Tobias.

En lang kamp

I desember fikk Mustafa beskjed om at han måtte forlate Norge rett før nyttår. Nå er fristen utsatt til 1. juli.

Det betyr at han får fullføre videregående.

– Jeg har brukt hver eneste dråpe med energi for å kunne være oppegående men samtidig ydmyk for det som skjer rundt meg. Denne kampen er ikke over, sa han da.

Om en uke vil Mustafas kamp være ferdig kjempet. I hvert fall i denne omgang.

Da har kampen om oppholdstillatelse vært en del av Mustafas liv i nesten ett tiår.

Ordene til en da 15 år gammel Mustafa står igjen: