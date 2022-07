Mustafa er kjent fra den prisbelønte TV-serien «Uønsket».

I serien følger vi hans kamp mot Utlendingsnemnda, der han kjemper for retten til å bli i Norge etter 14 år i landet.

Mustafa Hasan innvandret til Norge sammen med familien sin da han var seks år gammel i 2008.

Utlendingsnemnda vedtok i 2019 at han skal utvises fra Norge fordi moren hans oppga feil informasjon om nasjonaliteten deres da familien kom til landet.

Mustafas sak har engasjert mange. Han har gjort inntrykk på stjerner som Martin Ødegaard og Karpe.

Joik + rap = sant?

Rapperen er på festivalen Riddu Riđđu for å holde konsert sammen med Elle Máijá Klefstad Bær.

De to kombinerer to musikksjangere som sjeldent høres i lag, nemlig rap og joik.

– Hun er en mer erfaren musiker enn meg, men vi går så sinnssykt godt i lag, og jeg lærer masse av henne. Kanskje hun lærer noe av meg også, spør han smilende.

– Ja, og han pleier å si til meg at «selv om jeg er uenig med deg, støtter jeg deg hundre prosent», sier Elle Máijá mens hun ler.

Samarbeidet har gått «smoothere» enn smør, ifølge Mustafa. Foto: Håkon Mudenia / NRK

De mener at kjemien som har oppstått mellom dem er nøkkelen til at samarbeidet har gått så bra. På to dager i lag, både skrev, produserte de og tok opp to sanger.

Et usannsynlig samarbeid

Det er slett ingen selvfølge at Mustafa og Elle Máijá skulle samarbeide. Idéen om å skape dette uventede partnerskapet kom fra festivalprodusenten ved Riddu Riđđu, Stian Pedersen.

Produsent Stian Pedersen hadde en vill idé, og fikk gjennomført den. Foto: Håkon Mudenia / NRK

– Jeg hadde veldig lyst til å booke Mustafa etter at jeg hørte hans første singel. Jeg hadde også hørt Elle Máijá joike under en konsert der hun var gitarist og vokalist. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg fikk en tanke om at disse to kan bli knallbra i lag.

Det er nemlig ikke to musikktyper man tenker hører i lag, joik og rap. De to har også vidt forskjellige bakgrunner. Han er fra Drammen, hun fra Karasjok.

Ifølge Elle Máijá er kjemien mellom dem nøkkelen til at de har kunnet skape god musikk i lag. Foto: Håkon Mudenia / NRK

– Det var jo ingen garanti for at det skulle bli så bra. Heldigvis så klikket de veldig godt, og de har jo skapt to «bangers»!

De to sangene de har laget sammen heter «Sterkere Sammen» og «Samme Språk». Sangene hadde urpremiere på festivalen, men er ikke gitt ut.

Oppholdstillatelse ga muligheter

– Jeg er så sykt takknemlig. Takknemlig for Elle Máijá, som holder ut med meg og takknemlig for at jeg fikk bli i Norge. Det ga meg muligheten til å satse på musikken og å få et godt liv her.

Her får Mustafa beskjeden om at han får bli i Norge. Du trenger javascript for å se video. Her får Mustafa beskjeden om at han får bli i Norge.

Også Elle Máijá er takknemlig for muligheten til å stå på scenen til Riddu Riđđu.

– Selv om jeg er erfaren musiker, er det først den siste tiden at jeg har hatt selvtillit til å synge og joike. Og for en fyr å holde sin første solokonsert i lag med, sier hun mens hun ser på Mustafa.