Vil merke norsk øl: – Forbrukerne har krav på å få vite hvor det de drikker faktisk er produsert

Det drikkes rundt 300 millioner liter med øl her i landet hvert år og Norge har lange tradisjoner på bryggerifronten, med sterke norske merkevarer fra hele landet.

– Forbrukerne har krav på å få vite hvor det de drikker faktisk er produsert. Det er grunnen til at vi vil merke bokser og flasker med hvor varen er brygget og tappet, sier administrerende direktør i Aass Bryggeri, Christian Aass.

Aass bryggeri innfører sitt eget merke på sine produkter. De vil gjerne at all øl skal merkes med opprinnelsesland. Grafikk: Aass bryggerier

Samtidig øker salget av øl som kommer fra utlandet. I fjor var tallet 49 millioner liter, noe som betyr at hver 6. øl som selges kommer fra utlandet.

Guro Lidal synes det er viktig at ølet hun drikker er laget i Norge. Foto: Morten W. Røkeberg / NRK

– At det er øl som er brygget og tappet i Norge betyr veldig mye. Vi skal bruke norske produkter og være selvforsynt. Så skal vi jo like det vi produserer også, det er jo det viktigste, sier Guro Lidal som NRK traff på Eiker senter i Hokksund.

Støtte fra nord

Aass mener merking er viktig fordi det hjelper forbrukerne med å ta et bevisst valg når en kjøper øl.

– Det har også mye å si for norske arbeidsplasser. Når produksjonen er i utlandet så slipper man arbeidsgiveravgift på 14 prosent og en har bare rundt 35 prosent av lønningene som en har i Norge, forklarer Aass.

Roger Karlsen, administrerende direktør i Macks ølbryggeri, støtter forslaget fra Drammen om merking av øl. Foto: Vilde Kristine Malmo / NRK

Macks ølbryggeri i Troms støtter drammensbryggeriet forslag om å merke alle bokser og flasker med opprinnelsesland.

– Det er et godt forslag å merke med hvor varen er brygget og tappet, og hvor verdiskapningen skjer, sier administrerende direktør, Roger Karlsen.

Har halve markedet

Ringnes er det største bryggeriet i Norge og står for halve markedet av drikkevarer her til lands. Bryggeriet selger rundt 150 millioner liter øl hvert år, noe av det kommer fra utlandet.

Nicolay Brusgaard er kommunikasjonssjef i Ringnes Bryggeri. Foto: Ringnes

– I 2019 solgte vi 21 millioner liter med øl som er produsert i utlandet, mens vi solgte 28 millioner liter i fjor. Bakgrunnen for det var stengte grenser og økt salg i dagligvarehandelen, sier kommunikasjonssjef i Ringnes Bryggeri, Nicolay Bruusgaard..

Han er ikke negativ til forslaget, men mener dagens regelverk er godt nok.

– Det er veldig viktig at merking mot forbrukere blir tatt på alvor og at folk ikke villedes til å tro at man kjøper et produkt som er produsert et annet sted enn det det gis inntrykk av, sier Brusgaard og understreker:

– Hvis en kjøper en Carlsberg danish pilsner, så forventer man at den er laget i Danmark. Hvis den er laget et annet sted, så må det stå på boksen. Hvis en Solo er laget i Sverige, så må det stå på boksen. Men en Pepsi Max trenger ikke merkes siden det ikke er noe forventning om at den er laget i Norge.

Vil brygge i Norge for alltid

Lars Giil er administrerende direktør i Hans Borg Bryggerier. Foto: Hans Borg Bryggerier

– Alle våre norske merkevarer blir produsert i Norge, uten unntak, og det har vi tenkt å fortsette med i all tid fremover, sier Lars Giil, administrerende direktør i Hansa Borg Bryggerier.

– Hva synes du om et merkeforslag?

– Vi er positive til et forslag om merking, men vi forventer jo at det diskuteres i vår bransjeforening, svarer Giil.

Ønsker en debatt velkommen

Erlend Vagnild Fuglum, direktør i bryggeri og drikkevareforeningen. Foto: Fartein Rudjord

Bryggeri og drikkevareforeningen har ikke diskutert temaet i det siste, men forteller at merking stadig er et tilbakevendende tema.

– Enkelte land har merking med helseadvarsler på ølboksene. Noen har også pålagt merking av faren ved å drikke øl ved graviditet, , sier Erlend Vagnild Fuglum, direktør i bryggeri og drikkevareforeningen.

– Både råvarer, og også hvor ting kommer fra, er også oppe til diskusjon med jevne mellomrom, men slike ting er ikke enkelt, legger han til.

Det er helse og omsorgsdepartementet som har ansvaret for merking av mat her i landet. De har ikke svart på NRKs henvendelse.