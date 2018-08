– Mens produksjon av øl har utviklet seg med ekspressfart de siste ti årene, har Vinmonopolet stått stille, sier Anders Kleinstrup, daglig leder i Lervig Aktiebryggeri.

Han har akkurat fått beskjed om at Vinmonopolets partikjøp av øltypen New England IPA er hevet fordi de ikke kan levere prøver flere uker før lansering. Dermed går ølet til utlandet i stedet.

Også grossistfirmaet Middelthon er oppgitt. De importerer og distribuerer både øl, vin og brennevin.

– Vinmonopolet er svært gammeldags, og ting tar tid, sier daglig leder Torleiv Middelthon.

Kristine Sanne er pressekontakt i Vinmonopolet. Foto: Tommy Andresen / Vinmonopolet

Før en ølsort kommer i hyllene, skal Vinmonopolet ha vareprøver flere uker i forveien. Når et ferskt øl har en holdbarhet på tre måneder eller mindre, er det lite tid igjen i polhyllene før varene er gamle.

Vinmonopolet har rutiner

– Vinmonopolet innførte i fjor en lyn-kjøpsprosess som har betraktelig kortere frister enn den vanlige innkjøpsprosessen. Siden da har polet lansert 65 nye øltyper. Bryggeriene melder tilbake at dette fungerer. Bare to produkter er strøket fra ordinær lansering som følge av at tidsfristene ikke ble overholdt, sier Kristine Sanne, pressekontakt i Vinmonopolet.

Hun understreker at likebehandlingsprinsippet er viktig overfor alle grossistene Vinmonopolet handler med.

Torleiv Middelthon i Middelthon Engros.

Middelthon mener at det fortatt tar fire til seks uker fra en vareprøve er sendt inn, til det er klart i hyllene på polet.

Spesialøl går til eksport

Det meste av ølet som selges i Norge, selges i dagligvarebutikker. Men butikkene kan bare selge øl med alkoholprosent under 4,75. Øl med høyere alkoholprosent må selges på Vinmonopolet.

Lervig har avtale med Tine om distribusjon av øl til dagligvarebutikkene. Dermed kommer øl fram som ferskvare – på lik linje med melk.

– Tine klarer å lever ferskt øl til langt flere butikker enn de 300 vinmonopolutsalgene, påpeker Kleinstrup.

En av de to øltypene som går rett til utlandet i stedet for på Vinmonopolet. Foto: Hilde Torgersen / NRK

For Lervig betyr ikke praksisen noe økonomisk, for de får solgt produktene til utelivet og utlandet. Men det betyr samtidig at færre norske forbrukere får tilgang til produktene.

– Det synes jeg er et kjempeproblem, så lenge vi har et monopol. Den viktigste oppgaven til monopolet må være å tilby det forbrukerne vil ha, og det gjør de ikke når det gjelder ferskt øl, mener han.

Han synes det er et paradoks at det er mulig å få tak i langt mer norsk spesialøl i utenlandske butikker enn på Vinmonopolet.

Men polet mener tilgangen er god nok.

– Om et bryggeri ikke rekker tidsfristene for ordinær lansering, kan likevel produktet lanseres i andre utvalg, sier Sanne.

Siden Lervig ikke er medlem i Bryggeri- og drikkevareforeningen, ønsker ikke direktør Petter Nome å ha noen mening om saken.