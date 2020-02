Vil gradvis forby bensin- og dieselbiler i Oslo

– Jeg har sans for å bruke tiltak som forbud, og ikke bare avgifter, sier miljøpolitisk talsperson i Oslo Arbeiderparti, Andreas Halse.

Men mer om det senere.

Fra Rødt til Høyre

Etter vinterferien vedtar Oslo bystyre strategien som skal kutte klimagassutslippene med 95 prosent innen 2030.

Hovedlinjene har støtte fra alle partier fra Rødt til Høyre.

Alle personbiler på Oslos veier skal være utslippsfrie i 2030. Det betyr at det ikke skal være en eneste bensin- eller dieselbil å se innenfor bygrensa om ti år.

Parkering og bompenger

NRK samlet miljøpolitikerne fra de tre store Oslo-partiene for å diskutere hva som skal til for å nå målet.

Sirin Hellvin Stav (MDG), Andreas Halse (Ap) og Nicolai Øyen Langfeldt (H) er enige om at det må bli enda mer fordelaktig å velge elbil fremfor fossilbil.

Både den nasjonale avgiftspolitikken og lokale tiltak må forsterke den rivende utviklingen vi ser, mener politikerne.

For ti år siden var det nesten ikke elbiler på veiene, selv om jeg ikke husker det så godt. Nicolai Øyen Langfeldt (H)

– Parkeringsrestriksjoner og bompenger er de viktigste lokale virkemidlene, sier Hellvin Stav.

– Det må bli mye større avstand i bompengeavgiften mellom fossilbiler og nullutslippsbiler, sier hun.

FÆRRE BILER MÅ TIL: Det er hverken plassmessig lurt eller energieffektiv at folk skal sitte i hver sin elbil, sier Sirin Hellvin Stav (MDG). Hun leder bystyrets miljø- og samferdselsutvalg. Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

200 kroner dyrere

Det er det motsatte av det som skjer 1. juni. Da skrus elbiltaksten opp slik at elbiler betaler rundt halvparten av det fossilbiler gjør i Oslos bomstasjoner.

Klimaetaten i Oslo kommune har laget en rapport som sier at avstanden må bli mye større hvis alle skal kvitte seg med bensin- eller dieselbilen.

Etaten anbefaler en prisforskjell på 100 kroner pr. passering, eller 200 kroner hvis man kjører utenbys fra og må gjennom to bommer.

Må gjøre det som trengs

Bomtakstene blir et viktig tema i Oslopakke 3- forhandlingene denne våren. Et bompengesjokk av denne typen er neppe aktuelt.

– Uten at vi skal gå inn på kronebeløp er i hvert fall vårt utgangspunkt at det skal være en betydelig differensiering, sier Nicolai Øien Langfeldt.

KOLLEKTIVTRAFIKK: Vi må gjøre det enklere å finne alternativer til bilen generelt, altså bygge ut kollektivtrafikken, sier Nicolai Øyen Langfeldt (H). Han er nestleder i bystyrets miljø- og samferdselsutvalg. Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

– Vi mener at vi må gjøre det som trengs for å nå klimamålene. Det er det som skiller partiene i bystyret, sier Sirin Hellvin Stav.

Vi kan bli enige om målene, men MDG er villig til å gjøre det som trengs. Sirin Hellvin Stav (MDG)

Andreas Halse sier at fossiltakstene kommer til å stige, men at det er viktig at endringer varsles i god tid slik at folk kan tilpasse seg.

Nullutslippssoner

Og det er her han uoppfordret tar til orde for forbud.

– Jeg synes det er høyinteressant å se på tiltak som nullutslippssoner, hvor vi rett og slett sier at her må du ha elbil for å kjøre inn, sier han.

Han ser for seg å starte i det små og jobbe seg gradvis utover og får full støtte fra MDG.

– Vi ønsker lovhjemmel fra regjeringen for å få det til. Vi tror det er en effektiv måte å få til den omstillingen vi trenger på veldig kort tid. Det er naturlig å starte i et sentrumsområde hvor det allerede er lite biltrafikk.

Heller ikke Høyres Nicolai Øyen Langfeldt er avvisende.

– Vi må i så fall starte i veldig liten skala, enten at de er midlertidige eller innenfor sentrumsområder som er særlig sårbare for luftforurensning, sier han.

– Ikke kjøp fossilbil

Nettopp luftforurensningen var grunnen til at Andreas Halse for over tre år siden gikk ut og ba folk om ikke å kjøpe dieselbil. Oppfordringen har ikke blitt mindre aktuell.

– Folk må slutte å kjøpe fossilbil, sier Ap-politikeren.

FORBUDSSONER: Andreas Halse (Ap) tar til orde for egne soner der elbiler har lov til kjøre inn. Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

– Hva med dem som bare har råd til en billig bruktbil, men som samtidig trenger en familiebil med god rekkevidde? Da er jo ikke elbil et alternativ?

– Ikke i dag, men vi snakker om 2030. Det kommer 50-60 bilmodeller til salgs i Norge i år. Mange av dem har gode familiegenskaper.

– Du kan kjøpe en brukt elbil som dekker 98 prosent av behovet ditt i dag til 80.000 kroner, en gammel Nissan Leaf. Så kan du kanskje være medlem av bilkollektivet for de fem gangene du kjører på hytta, sier Halse.

Vi må jevnt og trutt gjøre det litt vanskeligere å kjøre med forurensende biler. Andreas Halse

Mer kollektivtrafikk

En elbil tar imidlertid like stor plass på veien som en fossilbil, og det er et mål i klimastrategien å begrense biltrafikken totalt sett.

Derfor er de tre - ikke overraskende - veldig enige om å satse mer på kollektivtrafikken.

PÅ TRIKKEN: Byrådet har bredt flertall for klimastrategien Raymond Johansen (Ap), Lan Marie Berg (MDG) og Inga Marte Thorkildsen la fram på Oslo-trikken i august i fjor. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Her benytter MDG anledningen til å gi Høyre et stikk for at Høyre fortsatt vil bruke samferdselsmilliarder på rådyre motorveier som E18 og E6.

Heller ikke Høyre kan dy seg for å kritisere de andre i en samtale som er mest preget av rørende enighet.

Nicolai Øyen Langfeldt mener blant annet at byrådet somler med utrullingen av nye ladestasjoner for elbiler.

Frp og FNB imot

Men de ambisiøse målene i klimastrategien er de enige om. De stemmer bare Fremskrittspartiet og Folkeaksjonen Nei til mer bompenger imot når bystyret behandler saken 26. februar.