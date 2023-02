Venter på Follobanen: Planlegger 24.000 boliger i Follo

Den kommende Follobanen byr på en to mil lang ekspress-tunnel mellom Ski og Oslo. Når den endelig tas i bruk, venter kommunene langs linja en radikal endring i interessen for å bosette seg her.

Det gjelder særlig Nordre Follo med småbyen Ski, universitetsbyen Ås, og vekstkommunen Vestby.

Lengst mot syd ligger Vestby, med 19.000 innbyggere. Planen er å øke dette tallet til nesten 30.000 de neste 20 åra.

Det skal skje ved bygging av ikke mindre enn 6.000 leiligheter som alle skal ligge nært stasjonen. Noen av dem er allerede bygget.

– Vi har ligget på veksttoppen i Norge på lokale arbeidsplasser og folketall de siste ti åra, og med Follobanen vil vi utvikle sentrum kraftig, sier ordfører Tom Anders Ludvigsen (Ap).

Boliger popper opp ved Vestby stasjon, og flere skal det bli. Det er bare starten på en enorm utbygging som skal gi Vestby sentrum 10.000 flere innbyggere. Foto: Lars Håkon Pedersen / NRK

Banen ga støtet til bygging

Det hele startet da det enorme jernbaneprosjektet ble påbegynt i 2015, sier Ski-ordfører Hanne Opdan (Ap).

– Da vi fikk vite at Follobanen ble en realitet, tok de folkevalgte grep og planla for utviklingen vi ønsket skulle kommet. Utbyggere har realisert prosjekter, og det kommer flere.

Hun viser rundt i Magasinparken, et steinkast fra den nye Ski stasjon. Her gror boligblokkene opp som paddehatter.

Magsinparken i Ski ligger tett på jernbanestasjonen, og er ett av de første store boligprosjektene som realiseres etter at Follobanen ble igangsatt. Foto: Magasinparken

– Vi satser på en variert bebyggelse med godt bomiljø, understreker Opdan.

Ved siden av boligene er spaden stukket i jorda for en ny ungdomsskole.

Nordre Follo planlegger hele 12.000 boliger, mens Ås har like mange boliger på tegnebrettet som Vestby, 6.000.

Betydningen av elleve minutter

Follobanen vil redusere reisetiden med tog til Oslo med elleve minutter hver vei. Det høres kanskje ikke så mye ut.

Men fra Ski er det en halvering av tiden. For Vestby en reduksjon fra 33 til 22 minutter. Fra Ås går togtiden til Oslo ned fra 29 til 18 minutter.

Det betyr at beboere i Vestby vil komme like raskt til Oslo S som folk i Groruddalen, selv om de bor flere mil lenger unna.

Men det er ikke bare tiden som teller.

Askill Harkjerr Hasle på Transportøkonomisk institutt lister opp fordelene med en raskere jernbane med større kapasitet. Foto: Lars Håkon Pedersen / NRK

Forskningsleder for samfunnsøkonomiske analyser ved Transportøkonomisk institutt (TØI), Askill Harkjerr Halse, har flere rosiner å by på når kollektivtilbudet styrkes som her.

– Det blir nå to dobbeltspor og økt kapasitet på den mest trafikkerte strekningen av Østfoldbanen inn mot Oslo. Det vil gi flere avganger og færre forsinkelser.

Han sier at dette vil gjøre hverdagen lettere for mange, og at flere da vil velge toget.

– På lengre sikt vil det også gjøre det mer attraktivt å bosette seg sør for Oslo og pendle inn til byen.

Prisene øker

Men andre effekter av boligboomen og raskere tog, er økt press på kommunale tjenester, krav til infrastruktur, og ikke minst prisen for å komme seg inn på boligmarkedet.

Det kan presse flere til å måtte velge bolig enda lenger utenfor hovedstaden enn før.

For jo mer populært et område er, jo høyere pris kan boligutviklerne ta.

På gangveien mellom de moderne boligkompleksene i Ski går Per Michaelsen. Han og kona bor i enebolig i Ski og ønsker seg en leilighet, men kanskje ikke i et fortettet blokkmiljø.

Per Michaelsen ønsker mer fart i utbyggingen fordi prisene øker for mye. Men kommunen må henge med og legge til rette for skoler, barnehager og annen infrastruktur. Foto: Lars Håkon Pedersen / NRK

De er også urolige for de unge som er vokst opp der.

– Jeg synes det som skjer er bra, men presset på leiligheter blir så voldsomt at våre barn ikke klarer å etablere seg her fordi prisene blir så høye.

Løsningen mener han er å bygge enda raskere. Men det parerer ordfører Hanne Opdan.

– Vi står i en skvis, fordi det koster så enormt å etablere det som skal til rundt nye boligområder.

En stasjonsbykrig

Transportforskere mener generelt det er bra at det bygges nærme kollektivknutepunkter, slik at biltrafikken reduseres.

Men i Follo skjer det nå en så stor utbygging av boliger, at det gjør Aud Tennøy betenkt. Hun er forskningsleder for byutvikling og bytransport på TØI.

– Det er ikke sikkert at man klarer å lage ordentlige stasjonsbyer på alle stoppene til toget nedover. Faren er hvis alle tettstedene prøver å bli en by. Det må jo være en viss størrelse for at det skal fungere som by, og man kan risikere å slå beina under hverandre, og ende med at blir drabantbyer i stedet hvis man skal utvikle alle.

Sentrumshagene i Ås er på tegnebrettet. Den lille stasjonsbyen med de mange studentene og skoleelevene tror på kraftig vekst i årene som kommer. Foto: DARK Design Group

Pendling begge veier

I Vestby har de et høyt antall arbeidsplasser i forhold til folketallet, som følge av en aktiv næringspolitikk som har tiltrukket seg mange logistikkbedrifter i første rekke.

– Vi pleier å si at for å komme inn i Norge fra utlandet, må du passere gjennom Vestby, sier ordfører Tom Anders Ludvigsen.

Han håper at raskere jernbane også vi gi økt pendling inn i kommunen, ikke bare ved at mennesker bor her og drar på jobb andre steder.

En halv milliard kroner har det nye kulturhuset i Vestby kostet. Planlagt åpning er til høsten. Foto: Julie Helene Günther / NRK

Rett overfor rådhuset står et nytt kulturhus til over 500 millioner kroner klar til å åpnes om noen måneder, og et stort kjøpesenter preger horisonten bak en diger byggegrop.

Her kommer det 500 leiligheter, satt opp av eiendomsselskapet Bonava, der Matilda Vinje er regionleder.

Matilda Vinje hos utbyggeren Bonava tror på Follo-regionen og effekten av Follobanen. Foto: Lars Håkon Pedersen / NRK

– Vi ser at aksen syd fra Oslo gjennom Follo er interessant for flere utbyggere, ikke minst på grunn av Follobanen. Det vil også være rimeligere leiligheter enn nærmere Oslo, sier hun.

Hun peker også på at kommunen har vært framoverlent og velvillig i prosjektfasen.

Nå mangler det bare at Bane Nor får fikset det slik at togene kan gå gjennom den nye tunnelen.