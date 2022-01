Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– De blokkerte inngangen ved å stå foran sånn at ingen kom seg inn. De ansatte følte at arbeidet ble forstyrra, sier Kristoffer Bang, innsatsleder i Oslo-politiet.

Torsdag ettermiddag fikk politiet melding om at flere vaksinemotstandere forsøkte å trenge seg inn i selve vaksinesenteret på Tøyen i Oslo.

Kristoffer Bang, innsatsleder i Oslo-politiet. Foto: Torgeir Knutsen / NRK

– Dette skulle være vaksinemotstandere som hadde et motiv om å fjerne vaksinene på senteret, sier operasjonsleder Cathrine Silju til NRK.

Politiet rykket ut for å få kontroll på situasjonen.

– Vi har fått kontroll på ti personer, åtte av disse fjernet seg, mens to nektet å fjerne seg, og blir innbrakt av politiet til arresten, sier Silju.

De pågrepne vil få bøter fordi de ikke etterkom ordre fra politiet.

Det er snakk om godt voksne personer. Politiet har personalia på en person som er 70 år.

Skulle stjele vaksiner

– Vi mener at vaksinene er en kriminalitet i størrelse med noe vi ikke har sett på tusen år, sier en av de oppmøtte vaksinemotstanderne til NRK.

Videre forteller personen at hele målet med å komme til vaksinesenteret var å få med seg vaksiner for å levere de videre til et laboratorium for analyse.

Det var en bestemt person som skulle dette.

– Vedkommende fikk ikke med seg dosene fordi politiet kom, og vedkommende ville ikke begynne å slå ned folk og bryte seg inn, og stoppet oss. Vi er ikke voldelige, så det gikk ikke så langt, sier vaksinemotstanderen.

Møtte politiet og motstandere i døra

Marie Saunes skulle ta vaksine da motstanderne hadde tatt seg inn, men så langt kom hun ikke.

I døra møtte hun politiet og motstanderne.

– Vi fikk komme inn, men ble satt i båsen for å vente. Slik jeg skjønte det måtte de ansatte gjemme unna vaksinene, noe som gjorde at vi ble forsinka, sier hun.

FRUSTRERT: – Det er frustrerende at noen som velger noe annet skal nekte oss å ta våre valg om å ta vaksine, sier Maria Saunes. Hun hadde møtt opp på senteret for å ta vaksinen. Foto: Torgeir Knutsen / NRK

Hun opplevde de ansatte som flinke og profesjonelle, men er frustrert over vaksinemotstanderne.

– Det er frustrerende at noen som velger noe annet skal nekte oss å ta våre valg om å ta vaksine, sier hun.