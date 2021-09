Begrunnelsen til Utlendingsnemnda (UNE) er at saken er helt konkret begrunnet og fordi det kom fram nye opplysninger under rettssaken om Hasans situasjon, skriver Aftenposten.

Hasan kom til Norge som seksåring, og ble i 2019 utvist fra Norge fordi moren ga feil informasjon til myndighetene.

I flere år har Hasan vært redd for at han måtte dra fra Norge. Siste utreisefrist var 1. juli. Men Hasan saksøkte staten.

Vant saken sin

Grunnlaget for søksmålet var at de mente Hasan hadde rett på opphold i Norge basert på humanitært grunnlag.

I slutten juli vant de saken i Oslo tingrett.

– Jeg er målløs. Endelig. Jeg er så glad, sa Mustafa Hasan rett etter at dommen falt i juli.

Oslo tingrett mener UNE ikke har tatt tilstrekkelig hensyn til Hasans tilknytning til Norge. Heller ikke den krevende situasjonen som ville møtt han i Jordan.

Det betyr at hele grunnlaget for at Hasan skulle utvises fra Norge er ugyldiggjort.

Staten må betale sakskostnadene på 1,6 millioner kroner.

Mustafa Hasan sammen med venner og kompiser etter at han vant mot UNE i Oslo tingrett. Du trenger javascript for å se video. Mustafa Hasan sammen med venner og kompiser etter at han vant mot UNE i Oslo tingrett.

UNE vil forholde seg til dommen i tingretten

Og nå får altså 18-år gamle Hasan behandlet saken sin på nytt, og dermed en ny mulighet til oppholdstillatelse i Norge.

UNE sier til Aftenposten at tingretten også støttet UNE på flere viktige punkter, deriblant at han skulle behandles som en voksen.

De mener denne saken derfor ikke får betydning for andre saker.

– UNE vil forholde seg til dommen når vi treffer nytt vedtak, sier Terje Østraat i UNE til Aftenposten.

Broren til Hasan har allerede fått permanent opphold i Norge.