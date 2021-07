– Jeg er målløs. Endelig. Jeg er så glad, sier Mustafa Hasan til NRK.

Nå føler han at han endelig får rettferdighet når hans sak blir vurdert på selvstendig grunnlag.

Den siste tiden har han sovet dårlig og bekymret seg mye.

– Det er deilig å vite at vi er enda et skritt i riktig vei, sier Hasan.

Vant mot Utlendingsnemnda

Vedtaket fra Utlendingsnemndas (UNE) er nå ugyldig. Staten må betale sakskostnadene på 1,6 millioner kroner.

I dommen står det at det ikke er tatt tilstrekkelig hensyn til Hasans tilknytning til Norge. Heller ikke den krevende situasjonen som ville møtt han i Jordan.

Fungerende avdelingsleder i UNE, Rolf Thomassen, sier de ikke har mulighet til å kommentere saken nå.

Saken blir behandlet på nytt

Mustafa Hasan kom til Norge i 2008 sammen med sin mor og fire brødre. Han var da seks år gammel.

UNE mener moren hans oppga feil informasjon om hvor familien kom fra.

Søknaden hans om å få opphold i Norge på humanitært grunnlag, ble avslått. Denne er nå ugyldig og saken hans blir behandlet på nytt.

Hasan-familiens historie I 2008 bosetter familien Hasan seg i Norge. Mor, to eldre brødre, Mustafa og Abdelrahman. I 2009 blir en lillesøster født. Familien får innvilget midlertidig opphold i Norge. Året etter kommer to andre brødre av Mustafa til Norge. De blir nektet opphold og må forlate landet. I 2012 mener utlendingsmyndighetene at moren har løyet. Fem år senere konkluderer Borgarting lagmannsrett at familien er jordanske statsborgere, og ikke statsløse palestinere, som moren har sagt. Dermed blir den midlertidige oppholdstillatelsen trukket. I 2017 forlater moren og lillesøsteren, som er født i Norge, landet. Mustafa og Abdelrahman blir værende under barnevernets omsorg.

– Overlykkelig

– Vi er overlykkelige. Endelig har det kommet en vurdering som er rettferdig ovenfor Mustafa, sier Julia Lysgaar Shirazi ved støttegruppa for Hasan.

Nå håper hun UNE kommer frem til samme som retten.

Ordføreren i Asker, der Hasan vokste opp, er også glad.

– Det er først og fremst en stor glede og en stor lettelse at hans sak blir prøvd på selvstendig grunnlag, sier Lene Conradi ordfører i Asker kommune.

Hun ser ingen grunn til Hasan ikke skal få permanent opphold, når hans bror har fått det.

Broren fikk oppholdstillatelse

Under rettssaken påpekte advokat Skjerdal at Hasan, og hans eldre bror Abdelrahman Hasan forskjellsbehandles.

Broren har fått permanent opphold i Norge.

Skjerdal viste til at broren fikk opphold fordi han har vært her lenge, hans spesielle situasjon og sårbarhet. Advokaten mener det samme gjelder for Mustafa.

Mustafa Hasan og broren Abdelrahman Hasan. Foto: Nadir Alam / NRK

– Riktig å avslå søknaden

UNE har tidligere sagt at saken er nøye behandlet og at Hasan aldri har hatt oppholdstillatelse i Norge.

– I denne saken så mener UNE at det er riktig å avslå hans søknad om opphold på humanitært grunnlag, sa avdelingsleder Terje Østraat noen dager før rettssaken.