Vita og andre ukrainske sesongarbeidere får fortsette å jobbe i Norge

– Jeg forventet det ikke. Jeg er så glad nå fordi jeg får fortsette å jobbe, sier ukrainske Vita Tymchuk med et stort smil i stemmen.

NRK fortalte før påske at sesongarbeidere fra Ukraina med utgått arbeidstillatelse måtte registrere seg ved et flyktningmottak.

Mens de ventet på ny arbeidstillatelse, måtte de få sosialstøtte fra Nav.

Saken fikk opposisjonen på Stortinget til å reagere. Kritikken satt løst: Tullete. Systemidioti. Håpløst byråkrati.

Nå vil regjeringen gi beskyttelse til ukrainere som var i Norge før krigen i hjemlandet deres brøt ut.

De blir asylsøkere og kan fortsette å jobbe.

Fortsatt må de registrere seg, men de skal slippe å avbryte jobb og studier.

– De kan fortsette å jobbe mens de venter på ny oppholdstillatelse, sier arbeidsminister Marte Mjøs Persen (Ap) nå til NRK.

1000 sesongarbeidere

Før påske besøkte NRK Schrader Gartneri på Nesodden.

For ukrainske Vita Tymchuk (26) var det hennes siste arbeidsdag. Arbeidstillatelsen for seks måneder var over. Driftslederen måtte nekte henne å jobbe.

Vita Tymchuk sammen med driftsleder Eystein Ruud i gartneriet på Nesodden.

Hun var fortvilet.

– Alt vi trenger nå er å fortsette å jobbe. Vi vil ikke bare sitte her uten å gjøre noe og få penger fra myndighetene, sier Vita.

I gartneriene rundt om i Norge er det rundt 1000 ukrainske sesongarbeidere i et vanlig år.

– En rar uke

Den siste uken har folk rundt 26-åringen gått på jobb i gartneriet på Nesodden og levd som normalt. Selv har hun bare vært hjemme.

– Det har vært veldig rart.

Vita har vært urolig. Likevel har hun hatt tro på at det skulle ordne seg.

– Nå har jeg en jobb, og jeg kan fortsette i jobben. Jeg er mye roligere. Og jeg er veldig takknemlig.

Her på rommet sitt har hun sittet mye og tenkt i påsken.

Etter at hun fortalte sin historie, har Vita fått mange tekstmeldinger. Hun takker for all støtten.

Mandag begynner hun å jobbe i gartneriet igjen. Utover det kan hun ikke legge planer for fremtiden.

– Alt jeg vet er at jeg kan bli her, jobbe og hjelpe familien min i Ukraina.

Får flere rettigheter

I mars innførte regjeringen midlertidig kollektiv beskyttelse for ukrainske flyktninger.

Det gjaldt først og fremst for ukrainske borgere bosatt i Ukraina før 24. februar 2022.

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

Når ukrainske sesongarbeidere nå får kollektiv beskyttelser, vil dette også gi dem flere rettigheter i Norge.

– For eksempel gir den rett til familieinnvandring og til å delta i introduksjonsprogrammet, sier ministeren.

Regjeringen planlegger å vedta den nye ordningen i statsråd 29. april.

Fornøyde sesongarbeidere

– For den enkelte sesongarbeider er dette veldig gode nyheter, sier driftsleder Eystein Ruud ved Schrader Gartneri på Nesodden.

På gartneriet jobber og bor det 14 ukrainske sesongarbeidere.

De reagerte med glede på nyheten.

– Det ble veldig godt mottatt. De er veldig fornøyde med det.

Eystein Ruud er en av eierne av Schrader Gartneri på Nesodden.

Ruud er glad på sesongarbeidernes vegne. At de får ha en inntekt og et sted å bo.

– Jeg tror også at det er flere i mottaksapparatet og Nav som er fornøyde med en sånn løsning.