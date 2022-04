Reagerer kraftig på at ukrainske sesongarbeidere må på Nav: – Helt tullete

– Jeg synes egentlig dette er helt tullete.

Det sier Olaug Bollestad, leder i KrF.

Onsdag skrev NRK om at ukrainske sesongarbeidere ikke får utvidet arbeidstillatelsen sin.

Vita Tymchuk (26) er en av flere som må gå fra en betalt jobb til å be om støtte fra Nav.

Det reagerer Bollestad på. Hun mener regjeringa burde klart å unngå denne situasjonen.

– Det skulle være totalt unødvendig å lage problemer ut av dette.

Må søke om asyl først

Grunnen til at Vita og andre sesongarbeidere ikke får ny arbeidstillatelse, er at de ikke var i Ukraina da krigen brøt ut.

MÅ SØKE ASYL: Det siste halvåret har Vita Tymchuk jobbet som sesongarbeider ved Schrader gartneri på Nesodden. Foto: Erlend Dalhaug Daae / NRK

Derfor må de registrere seg på et flyktningmottak og søke asyl.

Deretter må de vente på ny arbeidstillatelse – noe som kan ta en stund.

– Dette er byråkrati på sitt mest håpløse. Det må da være lov å bruke sunn fornuft, sier Erlend Wiborg, innvandringspolitisk talsperson i Frp.

Mener løsninga finnes

Under koronapandemien ble det gjort unntak for sesongarbeidere, slik at de kunne få forlenget kontraktene sine.

Flere gartnerier har nå bedt om samme type unntak, denne gangen på grunn av krigen.

– Vi klarte å gjøre det i forbindelse med pandemien, da må det være mulig å gjøre det nå også, fastslår Ola Elvestuen (V).

Foreløpig har svaret fra regjeringa vært at de ønsker å kjøre ett spor med behandling av asylsøknader.

NRK har torsdag forelagt kritikken for justisdepartementet. De viser til det justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) tidligere har uttalt.

Hun har sagt til NRK at regjeringa vil stille opp for ukrainere som allerede er i Norge som sesongarbeidere:

– Vi må komme tilbake til hvordan dette skal løses på en praktisk og smidig måte.

Men Enger Mehl har ikke sagt noe om når eller hvordan det skal skje.

– Systemidioti

Det er langt fra godt nok, mener Ola Elvestuen:

– Dette er systemidioti.

Han mener systemet må tilpasses arbeidstakerne – ikke omvendt:

– Med krigen i Ukraina kan de ikke reise hjem. Da må vi gjøre situasjonen så enkel som mulig for dem. Det vil si at de må få fortsette å jobbe. Her gjelder det å sette enkeltpersoner i sentrum og lage regelverket ut fra det, sier Elvestuen.

Mange ukrainere har biometrisk pass.

Det gjør det mulig å gi dem automatisk arbeidstillatelse, mener Mari Holm Lønseth, innvandringspolitisk talsperson i Høyre.

– Det gjør at det er mindre grunn til å betvile identiteten deres. Når det ikke er tvil om identitet, og ofte heller ikke at de skal få opphold, bør det være enklere å gi dem arbeidstillatelse, sier hun.