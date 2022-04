Ukrainske sesongarbeidere får ikke jobbe: – Tvinges over på NAV og sosialhjelp

På Schrader Gartneri på Nesodden står ukrainske Vita Tymchuk (26) og ser på at de andre sesongarbeiderne som jobber. Dette er hennes siste arbeidsdag.

– Alt vi trenger nå er å fortsette å jobbe. Vi vil ikke bare sitte her uten å gjøre noe og få penger fra myndighetene.

Ukrainske sesongarbeidere får ikke forlenget arbeidstillatelsen i Norge. Agronomen fra Ternopil i Ukraina har jobbet og bodd på gartneriet de siste seks månedene. Nå går arbeidstillatelsen til Vita ut, og driftsleder Eystein Ruud må nekte henne å jobbe.

Ikke den eneste

Nå må Vita registrere seg på et flyktningmottak. Der må søknaden hennes behandles individuelt som en asylsøknad, siden hun ikke var i Ukraina da krigen startet.

Så må hun vente før hun kan få arbeidstillatelse igjen. Noe som antakeligvis tar lengre tid. I mellomtiden venter det sosialstøtte fra NAV.

– Nå har de jobb, de har et sted å bo. De kan forsørge seg selv og de kan betale skatt. Nå tvinges de over på NAV og sosialhjelp, sier Eystein.

Den første arbeidskontrakten løper ut i dag. Når sesongkontrakten går ut må ukrainerne melde seg på mottakssenteret i Råde og stille seg i kø sammen med andre asylsøkere, forklarer Eystein. Foto: Erlend Dalhaug Daae / NRK Foto: Erlend Dalhaug Daae / NRK

For Vita er ikke den eneste sesongarbeideren som ikke får jobbe. Hun er bare først ut.

På gården jobber og bor det fjorten ukrainske sesongarbeidere. Ukrainerne bor sammen i et eget hus med utsikt over arbeidsplassen. Mellom radene i drivhuset gjøres fargerike blomster klare for påskesalg.

– Egentlig burde det bare være å gjøre som man gjorde under pandemien. Gi dem seks måneders forlengelse på sesongarbeiderkontrakten.

Det var et enkelt grep som løste en stor utfordring, mener Eystein. Nå er svaret «nei» uten at han synes de får noen begrunnelse.

– Etter min mening er krig mer alvorlig enn en pandemi. Og desto bedre grunn til å forlenge disse kontraktene. Det er jo til det beste for NAV, mottaksapparatet og ukrainerne selv.

Vita har fått time hos ankomstsenteret på Råde 6. mai. Etter det må hun vente på at søknaden hennes behandles før hun kan jobbe igjen. Foto: Johanna Hauge / NRK Foto: Johanna Hauge / NRK

En fordel for hele samfunnet

I gartneriene rundt om i Norge er det rundt 1000 ukrainske sesongarbeidere ett vanlig år.

Det forteller Tove Ladstein. Hun er fagansvarlig for arbeidsliv, i Norsk Gartnerforbund. I år hadde de regnet med det skulle bli enda flere på grunn av pandemien.

– Vi er i en akutt situasjon. Det hadde vært veldig enkelt at mennesker som bor på gartneriene kunne fått lov til å fortsette å bo og arbeide her.

Den siste tiden har Norsk Gartnerforbund fått mange henvendelser fra gartnere over hele landet, sier Tove Ladstein. Foto: Erlend Dalhaug Daae / NRK Foto: Erlend Dalhaug Daae / NRK

– Det virker så unødvendig. Når du søker en individuell beskyttelse så tar det en god del lengre tid. Og da har du ikke lenger mulighet til å jobbe.

Etter henvendelser fra Eystein og andre gartnere har de bedt Arbeids- og inkluderingsdepartementet om å videreføre de samme reglene som under pandemien.

– Det ville vært til gode for alle ukrainerne, arbeidsgiverne. Det hadde i grunn vært en fordel for hele samfunnet.

Til svar har de fått at regjeringen ønsker å kjøre ett spor med asylsøknadsbehandlinger.

Justisminister Emilie Enger Mehl sier de må komme tilbake til hvordan dette skal løses. Foto: William Jobling / NRK Foto: William Jobling / NRK

Justisminister Emilie Enger Mehl sier at regjeringen vil stille opp for ukrainerne som allerede er i Norge som sesongarbeidere, slik at de raskest mulig kan få beskyttelse og komme i arbeid.

Hun legger til at de må komme tilbake til hvordan dette skal løses, men sier ikke noe om hvordan eller når det skjer.

Fortsetter å bo på gartneriet

I det store hvite huset med de fargerike veggene har Vita og de andre ukrainerne skapt et trygt hjem. Nå har de bare hverandre.

– Vi er som en liten familie her. Vi bor sammen, har pauser og vi fester sammen. Det er veldig fint. Eystein sier at hun skal fortsette å bo på gården.

– Hun får bo hos oss her på gården. Vi har også tatt inn familiemedlemmer som er flyktninger. Her hos oss får man komme hvis man trenger et sted å være.

Vita trenger penger så hun kan hjelpe familien sin i Ukraina.

Hun har tenkt på å reise hjem, men moren sier hun ikke får lov. Hun er den eneste i familien som er trygg.

– Når jeg ikke er der er ikke mamma bekymret for meg. Jeg har et sted å sove, et sted å spise og fine folk rundt meg. Hun har det litt bedre nå fordi jeg er på et trygt sted.