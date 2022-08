På Haugerud i Oslo står flere lastebiler på rad.

Medin Hasan viser barna stolt frem den lastebilen som han skal kjøre i sin nye jobb.

– Vil du også bli lastebilsjåfør, spør pappa mens han løfter opp minstemann på fem år.

– Ja, jubler Mohammad tilbake.

I to år har Medin prøvd å få jobb som lastebilsjåfør i Lillehammer-området, der familien ble bosatt etter å ha flyktet fra krig i Syria i 2015.

Det har han ikke fått.

Så kom tilbudet om fast jobb i hovedstaden.

Da møtte han på en helt annen utfordring i møte med det tøffe leiemarkedet.

– Hvis jeg ikke får bolig i løpet av måneden, mister jeg jobben, sier Medin.

Skylder på for mange barn

Siden april har Medin forsøkt å leie et sted å bo til han og familien. For han spiller det ingen rolle om det er i Oslo, Lørenskog, Lillestrøm eller andre steder.

Mohammad (5), Nada (10) og Riad (12) går i barnehage og på skole i hjemkommunen. Nå er de klare for å flytte. Foto: Bård Nafstad

I Gausdal kommune, der de nå bor, har de fått kommunal bolig.

Men for å få det i Oslo eller nærliggende kommuner, må de ha bodd der i to år.

Derfor ble han bedt om å skaffe bolig selv på det private leiemarkedet. Det har vært alt annet enn enkelt.

– Jeg har sendt over 60 meldinger til utleiere. Men når jeg forteller at jeg har tre barn, så svarer de at det er for mange. Er tre barn for mange i Norge?

Noen av utleierne spør hvor han er fra.

Når han svarer Syria, slutter de å svare.

Her ser vi en av mange meldinger Medin har sendt der han ikke får svar.

– Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Barna mine skal ikke måtte se på at pappa bare sitter hjemme hele tiden, sier han.

Medins sitt store mareritt er å sitte hjemme uten å kunne gå på jobb. Nå har han jobb, men et nytt uventet hinder står i veien for målet. Du trenger javascript for å se video. Medins sitt store mareritt er å sitte hjemme uten å kunne gå på jobb. Nå har han jobb, men et nytt uventet hinder står i veien for målet.

Blir diskriminert på leiemarkedet

Medin og familien er ikke de eneste som sliter med å leie et sted å bo for tiden.

Galopperende priser, stappfulle visninger og studenter som må flytte hjem igjen har vært overskriftene i ukesvis.

Men for Medin og familien er det enda vanskeligere enn for andre.

– Vi vet at innvandrere, småbarnsfamilier og lavinntektsfamilier opplever oftere å bli avslått på leiemarkedet enn andre, sier Jardar Sørvoll.

Jardar Sørvoll forsker på boligpolitikk ved OsloMet. Foto: Vegar Erstad / NRK

Han forsker på blant annet boligpolitikk og leiemarkedet.

– Det som er et stort problem i dag er at det er veldig få leieboliger ute. Så ser vi at utleiere helst vil leie til kvinner med høy utdanning og god økonomi, sier han.

Forskningen viser tydelig at folk med ikke-norsk bakgrunn opplever diskriminering.

– Har man utenlandsk navn får man færre svar, sier han.

En undersøkelse fra Forbrukerrådet viser at så mange som to av ti blir diskriminert når de skal leie bolig.

– Dette er et problem som er relativt utbredt i Norge, men som får for lite oppmerksomhet, sier han.

For det er tross alt ulovlig, ifølge husleieloven.

Men det er vanskelig å dokumentere at det skjer.

Ulovlig

Rina Mariann Hansen har ansvar for integrering, arbeid og sosiale tjenester i Oslo-byrådet.

Hun reagerer sterkt på Medins historie.

– Jeg synes det er veldig opprørende at vi har denne typen diskriminering i utleiemarkedet.

Rina er byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester i Oslo (Ap). Foto: Bård Nafstad / NRK

Hun beskriver Medin som et stjerneeksempel på hva flyktninger kan gjøre når de kommer til Norge.

– Han har fått seg en jobb, han tar ansvar for seg selv og sin familie. Så er det diskriminering i boligmarkedet som er et hinder for at han skal få leve et fritt liv, sier hun.

– Men når vi vet at diskriminering forekommer i det private, bør ikke det offentlige ta et større ansvar for at dette ikke skal skje?

– Vi bør få mer kunnskap om dette, og se om det finnes andre mekanismer vi kan bruke for å kontrollere at det ikke skjer, svarer hun.

Byråden kan ikke tildele Medin og familien en kommunal bolig. Til det vil han tjene for mye. I tillegg oppfyller han ikke kravet om å ha bodd i gjeldende kommune lenge nok.

Derfor faller han mellom to stoler.

– Private utleiere, og særlig større utleierbedrifter bør ta et ansvar, mener byråden.

Får ikke sove

Medin har reist frem og tilbake til Oslo, Lillestrøm og Lørenskog mange ganger for å gå på visninger.

Usikkerheten gjør at han ikke får sove.

– Jeg er veldig trist. Det virker ikke som folk i Norge har så lyst til å hjelpe flyktninger, sier han fortvilet.

Medin tenker så mye på situasjonen at han har fått vedvarende hodepine. Foto: Bård Nafstad / NRK

Egentig skulle han begynne i jobb i starten av august, men sjefen har latt han bruke all sin ledige tid på å finne et sted å bo.

Nå begynner det virkelig å haste.

– Jeg har en stor familie, barna mine trenger klær. Jeg tenker så mye at jeg får hodepine, sier han.

Innen 1. september må familien ha funnet et hjem, ellers ryker jobben.

– Ingen vil hjelpe meg. Jeg tror mange i Norge tror at flyktninger får hjelp av kommunen eller Nav, men det er ikke alltid sånn, sier han.