Maria tror hun må leie bolig resten av livet

Maria Jardordottir (43) bor på Nesodden i Viken kommune sammen med sine to barn på ti og elleve.

Hun har lenge hatt problemer med å komme seg inn på boligmarkedet, da det er et krav om fem ganger inntekt og et høyt lån for å få kjøpt bolig.

Hun er utdannet lektor, men basert på inntekten hennes har hun kun mulighet til å kjøpe en bolig for 3 millioner kroner, men det er for lite dersom hun skal fortsette å bo på Nesodden med barna.

Løsningen er å leie bolig. Men nå som leieprisene stiger, er også det vanskelig.

Bare for leien har hun satt seg en grense på 14.000 kroner.

– Da begynner det å skrike litt, sier hun.

I dag betaler Maria 12 tusen kroner, men hun frykter at det snart kan bikke maksgrensen hennes.

– Det er ikke så lett å forholde seg til at det stiger når det allerede er dyrt, sier hun.

Maria har leid totalt 15 boliger. Foto: PEDER BERGHOLT / NRK

Må flytte hyppig

Et annet stort problem ved å være evig leietaker er at hun ofte må flytte. Nok en gang må familien ut av leiligheten de bor i fordi utleieren skal selge.

– Vi har bodd her et knapt år.

Siden hun fikk barn har hun flyttet seks ganger. Nå begynner hun å bli lei.

– Som leietaker vet du ikke hvor lenge du får leid en plass. Det er frustrerende, fordi du får aldri landet, sier tobarnsmoren.

Hun sier også at det er viktig å finne en ny plass å bo på Nesodden, slik at barna kan fortsette å gå på samme skole.

– Å flytte ut av kommunen er ikke aktuelt.

Maria har også tilhørighet der i form av at hun har vokst opp på halvøyen utenfor Oslo, samt bor foreldrene hennes der.

– Det er også trist hvis det skal bli en demografi i kommunen, ved at bare «perfekte familier» – familier med to inntekter kan bo her, sier hun.

Maria Jardordottir (42). Hun sier at det er vanskelig å lese hva utleier ønsker når det gjelder tidsperspektiv. Foto: PEDER BERGHOLT / NRK

1 million leier

1 million mennesker er på leiemarkedet i Norge, og det blir stadig flere. Det siste året har leieprisene steget med 4,2 prosent.

– Det er mange steder i landet det er stort press nå, sier Henning Lauridsen, administrerende direktør i Eiendom Norge.

Han forteller at økningen ikke gjelder hele landet, men hovedsakelig i de store pressområdene. Men han understreker at også noen småplasser vil merke dette godt.

– Vi ser det samme på småplasser der det bor studenter. I tillegg er arbeidsinnvandrerne for fullt tilbake i Norge.

Henning Lauridsen, administrerende direktør i Eiendom Norge. Foto: Vegar Erstad / NRK

For andre kvartal steg leieprisene med 2,7 prosent i de fire storbyene. Det viser leiestatistikken fra Eiendom Norge.

Tallene viser at vi har den sterkeste økningen i leiepriser i andre kvartal noensinne, og laveste tilbudet. Det vil si at det er få boliger ute for leie.

– Vi anbefaler folk å se seg om etter bolig i et litt større område enn det man har gjort. Det er også viktig å markedsføre seg selv ovenfor utleiere, legger han til.

Vanskelig som alenemor

Lauridsen påpeker at det er spesielt vanskelig for de med barn i disse tider.

– Foreldre med barn er opptatt av å bo i nærheten av skole og barnehager. Det er ikke like enkelt å flytte på seg. Det er nok den gruppen som har det vanskeligst for øyeblikket, sier han.

At det er ekstra vanskelig som alenemor er Maria enig i.

– Som aleneforsøker har jeg bare én inntekt som gjør det ekstra vanskelig, sier hun.

Hun trenger en leilighet eller et hus som er stort nok til at alle tre kan bo der. Maria må tenke ut kreative løsninger for å få sengeplass til alle.

– Det blir veldig vanskelig når man ikke har to inntekter

Maria sier hun er en person som er avhengig av ha rot et sted, en såkalt base.

– Jeg vil at hverdagen min skal kunne få utfolde seg uten at jeg må bekymre meg over om jeg har et sted å bo.

– Jeg vil også at barna skal kunne slippe å bekmyre seg for å miste vennskap. Det er fortvilende. Veldig, veldig fortvilende.

Maria har forsøkt å kjøpe boligen som hun bor i, som nå skal selges.

– Det lar seg ikke gjøre. Selv for et badehus på Nesodden får jeg ikke nok lån.

– Det blir veldig vanskelig når man ikke har to inntekter.

Maria mener hun er i en ond spiral.

Hun tror forklaringen på at flere må leie er at flere ikke får kjøpt.

– Når det blir flere om beinet for å leie, blir også prisen for å leie høyere. Og når leieprisene øker, er det vanskeligere å spare til egenkapital.