Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Värmland, som grenser til Viken og Innlandet i Norge, har noen av de mest populære handelsstedene langs grensa, som Charlottenberg, Töcksfors og Årjäng.

Regionen er nå én av to som har færre enn 20 nye smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene, og kan dermed oppfylle FHIs smittekrav.

Hos Systembolaget jobber de nå på spreng for å forberede seg på en rask åpning. Pressesjef Bo Albertsson sier til NRK at de flytter ansatte til de butikkene som forventes å få økt trafikk.

– Vi forbereder oss langs hele grensen, men kanskje spesielt i Värmland. For å kunne håndtere en åpning, så øker vi antallet ansatte på jobb og flytter ansatte mellom butikker. Vi har også bestilt inn flere varer for å ha nok i hyllene, sier han.

Anbefaler ikke folk å dra rett til Systembolaget

Den norske regjeringen legger frem nye reiseråd klokken 14.00 fredag ettermiddag. Utviklingen i Värmland gjør at flere øyner håp om det åpnes opp for reiser til grenseregionen allerede da.

– Noen av våre norske stamkunder har allerede ringt for å forsikre seg om at de kan få time her dersom grensene åpnes på fredag. Vi håper at vi kan få kjørt på for fullt fra mandag, sier servicesjef Erik Ås på bilverkstedet Mekonomen i Charlottenberg til SVT.

Servicesjef Erik Ås på Mekonomen i Charlottenberg har fått flere telefoner fra sine norske kunder de siste dagene. Foto: Johan Forssblad/SVT

Men alt blir ikke som før. Systembolaget har fremdeles strenge restriksjoner på hvor mange kunder de kan ha i butikkene, og Albertsson sier at de fremdeles følger anbefalingene fra de svenske helsemyndighetene.

Det innebærer blant annet sluser på utsiden av butikkene for å hindre at kundene står for tett på hverandre i kø.

– Det kommer til å bli flere kunder og lange køer. Forhåpentligvis blir det fint vær slik at det ikke er noe problem å stå ute og vente. Men jeg anbefaler ikke å dra rett til Systembolaget som det første man gjør når grensa åpner. Vi oppfordrer til å ha tålmodighet og spre innkjøpene litt utover, sier Albertsson.

Ifølge pressesjefen i Systembolaget har innført flere smitteverntiltak for å sikre at både kunder og de ansatte skal føle seg trygge i butikkene. Foto: Jessica Gow/TT / Jessica Gow/TT

– En unik situasjon

Også på Charlottenbergs Shoppingcenter gjør de seg klare for storinnrykk av nordmenn.

Senterledelsen har utarbeidet omfattende handlingsplaner for hvordan de skal håndtere ulike scenarier som kan oppstå.

– Ingen har vært med på dette tidligere - det er en unik situasjon. Men vi føler oss trygge på at vi har gjort de forberedelser vi kan for å minimere potensiell smittespredning på våre kjøpesentre, sier senterleder Claes Sjöholm til Glåmdalen.

Charlottenberg kjøpesenter har stort sett hatt svenske kunder de siste månedene. Nå er de forberedt på storinnrykk av nordmenn. Foto: Johan Forssblad/SVT

Samtidig har matbutikken Maximat i Töcksfors trukket tilbake permitteringen av sine 50 medarbeidere i håp om at norsk grensetrafikk vil ta seg opp.

Men også på norsk side, ved tollstasjonen i Ørje, er de forberedt på økt trafikk av nordmenn som skal på grensehandel eller hytta i løpet av de neste dagene, sier seksjonssjef Gro Lene Gundelsby.

– For oss vil det nok medføre mer trafikk enn vi har vært vant til, men oppgavene våre på grensa vil være de samme. Vi får se an hvor stor trafikken blir, men vi har mannskaper nok til å ta det som kommer, sier hun.

I tillegg til Värmland kan Kalmar ligge an til å oppfylle kravene. Skåne og Kronoberg, som i dag er markert som grønne, ligger an til å bli røde.