Studenten Mehmet (19) nektes å henge opp LED-lys på veggen

– Jeg blir jo fryktelig irritert. Litt lys kan vel ikke ødelegge en hybel.

For litt over en uke siden fikk Mehmet Eltvik Demir (19) en melding på mobilen. Der sto det at han må fjerne alle LED-lys som er hengt opp på veggen inne i studenthybelen i Halden.

– Jeg har brukt veldig mye penger på det som student, og synes rommet blir mye finere når jeg får satt på disse lysene.

Meldingen kom fra eieren av boligen – Studentsamskipnaden i Østfold (SiØ).

– Vi har sett at flere kollektiv har hengt opp LED-lyslist i sine kollektiv. Dette er dessverre ikke tillatt og må fjernes, står det i meldingen.

Dette er meldingen som studenter i studentboligene på Remmen i Halden fikk på fredag. Foto: Privat

Står ingenting i regelverket

Kim Kopreitan Torgersen syns forbudet virker lite gjennomtenkt. Studenten forstår ikke hvorfor det ikke er lov med lister som enkelt kan tas ned.

– Det er veldig lett å ta det av. Hadde vi banket det inn eller brukt skruer, så hadde jeg forstått det, sier Torgersen.

Studentene tror forbudet skyldes en tanke om lysene tiltrekker fester og andre sosiale sammenkomster.

– Det kan hende det er for å «straffe» oss etter noen hendelser andre steder i blokka. Og at de ikke liker at det lyser i hyblene hele tiden, sier Torgersen.

LED-lyslistene bak ryggen på Kim Kopreitan Torgersen må vekk, ifølge en melding fra studentsamskipnaden. Foto: Rahand Bazaz / NRK

I boreglene står det ingenting om LED-lyslister. Nå ber barnehagelærer-studenten Demir om en bedre forklaring på hvorfor de ikke får lov.

– Jeg prøver bare å få rommet til å se fancy ut og få et eget preg på det. Folk sier rommet mitt ser ti ganger bedre ut med, sier han.

Studentene Sivert Holmøy (lengst til venstre), Mehmet Eltvik Demir, Kim Kopreitan Torgersen og Jonas Bakke Tretteteig. Foto: Rahand Bazaz / NRK

Får bare henge ting på anviste plasser

– Det er viktig for oss at studentene trives i våre boliger og at de finner måter å sette sitt personlige preg på sin hybel, sier Dag Lislerud Midtfjeld, assisterende direktør for SiØ.

Studentskipnaden sier boligene må ivaretas på best mulig måte for både nåværende og kommende studenter.

– Det et punkt i vår husleiekontrakt som viser til at oppheng av personlige gjenstander skal skje på anviste plasser. Anvist plass er i denne sammenheng en opphengslist som enkelt kan skiftes ut ved behov.

Mehmet Eltvik Demir er skuffet over studentsamskipnaden i Østfold. Foto: Rahand Bazaz / NRK

Skipnaden har erfaring med at teip er årsak til mange og kostbare skader. Midtfjeld avviser at forbudet skyldes festing.

– Vi kjenner oss ikke igjen i de øvrige påstandene og ber om at våre beboere tar kontakt direkte med våre boligadministrasjon dersom de har spørsmål som gjelder våre studentboliger.

Tungt hjerte

I boreglene står det at det ikke er lov å male eller fjerne/bytte fast og løst inventar uten tillatelse fra utleier.

Studentene mener lyslister faller utenfor dette.

– Det eneste jeg har brukt er teip, og det kan tas av og vaskes veldig enkelt. Dette bør ikke være et problem, sier Demir.

Han har fortsatt LED-lys inne på rommet, men frykter bøter om han ikke følger anmodningen.

– Det ødelegger mye for oss å ta dem ned. Den gode stemningen i rommene forsvinner helt.